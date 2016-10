Kirik

Hingedepäeva õhtu Kihelkonnal koos muusikaga

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Peagi on algamas novembrikuu ja hingedeaeg. Kalendris on 1. november pühakutepäev ja 2. november hingedepäev ehk kõikide surnute mälestuspäev. Juba meie kauged esivanemad on hämaratel sügisõhtutel mõelnud oma eelkäijatele ja neid meeles pidanud.



Mul oli eelmisel nädalal võimalus viibida Iisraelis ja külastada mitmeid Jeesuse ning teiste Piiblist tuntud isikutega seotud paiku. Üheks hingeliigutavaks kogemuseks oli Jeruusalemmas Siioni mäel asuv Maarja uinumise kirik.



Pärimuse järgi käisid seal paigas koos esimesed kristlased ning ka Maarja oli nendega oma vanaduspõlve lõpuni. Seal paigas olevat Maarja ka surnud.

Kui mitmes teises pühapaigas olid koos rahvamassid, siis seal oli vaikne ja rahulik, mängis orelimuusika ja valdas ääretult helge tunne. Meenus salm pühakirjast Ps 116,15: “Kallis on Issanda meelest tema vagade surm.”



Nimetame surnuid mitmeti – lahkunud, kadunukesed, kuid ortodoksi kirikus kasutatav väljend „magama uinunud” on ääretult südamlik ja soe. Meie lähedased on olemas ja ootavad ärkamist.



Septembri alguses peeti Kuressaare kirikus imekaunis õhtu tuntud Saaremaa muusikamehe Rein Orni sünnipäeva puhul. Kaunilt kõlasid Rein Orni akordion ja Erki Aaviku viiul üheskoos.



Palusin Reinult, et kas oleks võimalik neid kauneid palasid kuulata Kihelkonna kirikus hingedepäeva õhtul kell 19 ja õnneks see aeg sobis.



Seega, tere tulemast kõigile hingedepäeva õhtul kell 19 Kihelkonna kirikusse, et mõelda oma lähedastele, süüdata küünal, pidada palve ja kuulda imelisi helisid. Autor: Rene Reinsoo Neljapäev, 27. oktoober 2016.Mul oli eelmisel nädalal võimalus viibida Iisraelis ja külastada mitmeid Jeesuse ning teiste Piiblist tuntud isikutega seotud paiku. Üheks hingeliigutavaks kogemuseks oli Jeruusalemmas Siioni mäel asuv Maarja uinumise kirik.Pärimuse järgi käisid seal paigas koos esimesed kristlased ning ka Maarja oli nendega oma vanaduspõlve lõpuni. Seal paigas olevat Maarja ka surnud.Kui mitmes teises pühapaigas olid koos rahvamassid, siis seal oli vaikne ja rahulik, mängis orelimuusika ja valdas ääretult helge tunne. Meenus salm pühakirjast Ps 116,15: “Kallis on Issanda meelest tema vagade surm.”Nimetame surnuid mitmeti – lahkunud, kadunukesed, kuid ortodoksi kirikus kasutatav väljend „magama uinunud” on ääretult südamlik ja soe. Meie lähedased on olemas ja ootavad ärkamist.Septembri alguses peeti Kuressaare kirikus imekaunis õhtu tuntud Saaremaa muusikamehe Rein Orni sünnipäeva puhul. Kaunilt kõlasid Rein Orni akordion ja Erki Aaviku viiul üheskoos.Palusin Reinult, et kas oleks võimalik neid kauneid palasid kuulata Kihelkonna kirikus hingedepäeva õhtul kell 19 ja õnneks see aeg sobis.Seega, tere tulemast kõigile hingedepäeva õhtul kell 19 Kihelkonna kirikusse, et mõelda oma lähedastele, süüdata küünal, pidada palve ja kuulda imelisi helisid.

Veel artikleid samast teemast »