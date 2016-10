Kirik

Kiriku aastapäev Mustjalas

Neljapäev, 27. oktoober 2016.



Mustjala kirikus on toimunud suvel mitmeid kontserte, aga sügisesel ajal peame kiriku aastapäeva.



Tänavune aastapäev erineb selle poolest, et seniste luitunud roheliste altarikatete asemele on valmistatud uued. Kiriku aastapäevaks on lubanud ka Mustjala segakoor oma hääled peale väikest puhkust kokku koguda ning Imbi Kolga juhendamisel ühiselt helisema panna.



Kuna sügispäevad jäävad järjest lühemaks, siis otsustasime, et alustame kirikus jumalateenistusega kell 13. Siis jõuame olla kirikus üheskoos ning meie tublid perenaised on lubanud ka kohvi keeta ning midagi kohvikõrvast varuda, et pärast jumalateenistust kirikus saame ka pastoraadis veidi keha kinnitada ja mõtteid vahetada.



Kuna järgmine päev, 31. oktoober, on kirikukalendris usupuhastuspüha, siis kõneleme jumalateenistusel loomulikult ka selle tähendusest.



