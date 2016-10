Kirik

Kirik tuleb koju…

Neljapäev, 20. oktoober 2016.



Me kõik saame vanaks, on ühes laulus sõnad. Ja vanadusest väsinud jalgadele võib kirikutee olla liiga pikk, üle jõu käiv. Suur abi on siis Pereraadiost, mille vahendusel saab kuulata jumalateenistuste ülekandeid erinevatest kirikutest ja kogudustest, saada osa Jumala Sõnast.



Kuid ei raadio ega ükski meediavahend suuda asendada vahetut suhtlemist, osadust, ei saa üle kanda sakramenti, mis on paljudele eakatele inimestele nii oluline. Siis peab kirik reaalselt tulema koju, tulema oma koguduseliikmete juurde ja teenima neid. Kodukülastusi on meelsasti nõus tegema kõik vaimulikud, selleks peab ainult eelnevalt kokku leppima.



Kui aga eakad inimesed ei saa oma tervise tõttu ka enam kodus hakkama ja peavad olema kas haiglas või hooldekodus, siis ka sinna tuleb kirik kohale. Nii on juba aastaid toimunud jumalateenistused Kuressaare haigla hooldekodus – kord kuus on seal teenimas kas õigeusu kiriku preester või luteri koguduse vaimulik.



Inimene ei ela üksnes leivast



Igal nädalal, igal pühapäeval kell 18 toimub hardustund Kuressaare haigla õendus-hooldusosakonnas, need on jagatud linna eri koguduste vahel järgmiselt: kuu 1. pühapäev – EELK Kuressaare Laurentiuse kogudus, 2. pühapäev – EAÕK Kuressaare Püha Nikolai kogudus, 3. pühapäev – EEKBL Kuressaare Siioni kogudus, 4. pühapäev – EKNK (Eesti Kristlik Nelipühi Kirik) Kuressaare kogudus, 5. pühapäev (kui on ühes kuus viis pühapäeva) – EMK (Eesti Metodisti Kirik) Kuressaare kogudus.



Autor: Tiina Ool, EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja

