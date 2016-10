Kirik

Sõmera küla sügisesed tegemised annavad lootust

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Autor: Aime Haamer, külavanem Neljapäev, 06. oktoober 2016. Mis annab jõu võtta käsile asju, mis kasuks kõigile? Kuidas sa loobud ideaalidest, lootusest ja usust, et sinu lähikondlased on paremaks muutumas? Aga nii on ja üllatud.



Meie, Sõmera 21 majapidamisega külas püüab pilku tegelemine koduõue hoonetega. Maaküte toimib vanas, kuid renoveeritud ja soojustatud taluhoones. Paaris õues kerkivad elumajad, kus saab mõnusalt suve veeta või olla kohal, kui päris uue kodu ehitus pihta hakkab. Roogkatuse hari uuendati rehielamul ja peab nüüd pikalt säilima.



Vana eterniit maha ja läikiv plekkkatus ning laudseinad tegid suvekodu nägusamaks. Saunad ja basseinid on juba olemas ning vundament uue jaoks valatud. Mõnus on sellest silmadega osa saada. Kopsimist ja sae vingumist on kuulda. Iga tunniga muutub midagi. Inimesed tegutsevad ega stressa.



Õunauputust aitasid leevendada peale hoidiste, mahla tegemiste ja kitsede-hirvede “korje” ka Leisi kokkuostjad. Tehakse mahla ja veini kääritamiseks kõlbas toormahl. Õunad on sel aastal eriliselt suured ja maitsvad. Kahju olnuks neid metsa vedada. Omakasvatatud toit salves ja mida liiga palju sai, on jagatud ja jagamisel. Kuhu sa paned 25 kõrvitsat? Seemned idanesid, ülejäänu eest hoolitses Looja.



Aiast saime lilleilu, toidu ja terve olemiseks praktiliselt kõik. Juba hommikul pistsin põske salvei- või sidrunvääniku lehe. Saialillesalv valutavale puusale, kuldvuntsi tõmmis vererõhku kontrollima. Kasutan vähemalt 20 erinevat maitse- ja ravimtaime vaheldumisi ning toit viib keele alla ja haigus hoiab eemale. Soovitan kõigile.



Muidugi on vaja tarku raamatuid lapata. Nimetan Aive Luigela, Aili Paju, Selma Teesalu ja paljude teiste kirjutisi, lisa internetist ja väärikate ülikoolist, kus oi-oi kui palju vajalikku põnevat. Siit ka üliõpilasi.



Külas on paras jagu parimais aastais mehi ja naisi, lastest ning eakatest rääkimata. Kõik kaheksa meest, keda telefonitsi kätte sain, tulid külaväljakule kokku, et nõu pidada, kuidas uus külakaardiga teadetetahvel paigaldada. Vana oli kümne aasta jooksul loetamatuks muutunud, uusi kodusid on juurde tulnud.



Tuulikuaed võrkpalliväljakuga tahtis viimast niitmist. Kaks platsil puhkavat noorhärrat olid lahkelt nõus hoiuruumi seinu värvima, kui me nad Tuulikuaiast avastasime. Niuhti oli sein redelit abiks võttes ka räästa alt üle maalitud. Aitäh!

Hoiuruumi ukse lukustasime. Mitmel korral tuli koristada võõraste piduliste laga maja ümbert ja ka seest, kus oli isegi lõke laual põlenud. Kuidas mõistust pähe panna, et ta sinna ka jääks? Pahupool siin ka. Aga ei tahaks.



Külale on Pead (toimetab nende küla värkidega) hädasti vaja. Praegune külavanem on end tühjaks pigistanud ega jaksa enam. Juhtoinaks, nagu üks külamees arvas, peaks keegi olema. Asju, mis kõigi jaoks, jagub.



