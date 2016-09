Kirik

Kuressaares alustavad leerikursus ja koguduse kool

Neljapäev, 29. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Anti Toplaan Neljapäev, 29. september 2016. Noorte suveleerikursus käesoleva aasta 19. juunil tõi kogudusse juurde noort mõtlemist. FOTO: koguduse arhiiv Sügis on aeg, mil kevadel külvatu kogutakse aitadesse ja kaua aega küpsenud soov täiendada oma teadmisi ja leida selle protsessi käigus uusi sõpru on valmis teostumiseks. Alates järgmisest nädalast algavad koguduste juures mitmed kursused, kus avaneb võimalus tutvuda lähemalt kristliku kultuuri ja kristluse õpetuslike alustega.



Sügisleerikursus alustab EELK Kuressaare koguduse majas kolmapäeval, 5. oktoobril kell 17.30 (Kauba tn 5 hoovimajas). Kursus on suunatud ennekõike neile, kes soovivad saada ristitud ja astuda kiriku liikmeks. Leeripüha toimub IV advendipühapäeval, 18. detsembril kl 11.



Vajadusel saab end kursusele registreerida tööpäeviti telefonil 45 36 560 või e-posti aadressil kuressaare@eelk.ee Soovi korral saab lähemat infot telefonil 51 48 199 või 53 427 096. Vaata lähemalt leerikava koguduse koduleheküljelt aadressil: www.eelk.ee/kuressaare



Varasematel aastatel leerikursuse läbinutel on võimalik jätkata õpinguid väikerühmades ehk koguduse koolis. Koguduse kool alustab erinevaid gruppe lähemalt tutvustava kogunemisega neljapäeval, 6. oktoobril kell 18 (Kauba 5 hoovimajas).



Tunnid toimuvad esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 18. Raamaturing koguneb iga kuu teisel ja neljandal reedel kl 16. Sügisleerikursus alustab EELK Kuressaare koguduse majas kolmapäeval, 5. oktoobril kell 17.30 (Kauba tn 5 hoovimajas). Kursus on suunatud ennekõike neile, kes soovivad saada ristitud ja astuda kiriku liikmeks. Leeripüha toimub IV advendipühapäeval, 18. detsembril kl 11.Vajadusel saab end kursusele registreerida tööpäeviti telefonil 45 36 560 või e-posti aadressil kuressaare@eelk.ee Soovi korral saab lähemat infot telefonil 51 48 199 või 53 427 096. Vaata lähemalt leerikava koguduse koduleheküljelt aadressil: www.eelk.ee/kuressaareVarasematel aastatel leerikursuse läbinutel on võimalik jätkata õpinguid väikerühmades ehk koguduse koolis. Koguduse kool alustab erinevaid gruppe lähemalt tutvustava kogunemisega neljapäeval, 6. oktoobril kell 18 (Kauba 5 hoovimajas).Tunnid toimuvad esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 18. Raamaturing koguneb iga kuu teisel ja neljandal reedel kl 16.

Veel artikleid samast teemast »