Kirik

Pühapäevakool alustab kirikus

Neljapäev, 29. september 2016.



Autor: Tiina Ool, EELK Kuressaare Laurentiuse koguduse abiõpetaja Neljapäev, 29. september 2016. Koguduse maja Kauba 5 ootab nii lapsi, noori kui täiskasvanuid. FOTO: koguduse arhiiv Lapse ristimisel annavad vanemad ja ristivanemad tõotuse ristitavat last kristlikult kasvatada. Aga sõna peab pidama, seda õpetatakse ju kõikidele lastele. Üks võimalus ristimisel antud tõotust täita on tuua oma laps või ristilaps koguduse pühapäevakooli. Kuressaare Laurentiuse koguduse pühapäevakool alustab oma uut õppeaastat eelseisval pühapäeval, 2. oktoobril.



Pühapäevakoolis õpib laps mõistma kristliku õpetuse põhitõdesid, tutvub olulisemate piiblilugudega. Olulisem kui teadmised on aga kogemus, et ka tänapäevases maailmas on vajalikud kristlikud põhiväärtused, neile toetudes on võimalik teha õigeid valikuid.



Laste jaoks on muidugi tähtis, et kogu õpetus toimuks neile sobivas vormis, nii on pühapäevakoolis ikka omal kohal laulud, mängud ja muu lastepärane tegevus.



Lastele meeldib ka meisterdada ja seepärast jätkub pühapäevakool loovtöö tunniga. Loovtöö eesmärk ei ole mitte niivõrd hea käsitööoskuse kasvatamine, vaid arendada lastes loovat mõtlemist käelise tegevuse kaudu.



Ootame kõiki huvilisi pühapäeval, 2. oktoobril kell 10.45 Kuressaare Laurentiuse kiriku juurde. Parim vanus pühapäevakooliks on 4–12 ja oodatud on kõik, mitte vaid ristitud lapsed.



Pühapäevakool on ikka alustanud oma uut õppeaastat kirikust, nii õnnistatakse kõiki lapsi jumalateenistuse algul ja selle hea läkitusega läheme kirikust koguduse majja, kus lapsed saavad osa võtta erinevatest rühmatöödest, mängida, kringlit süüa. Edaspidi hakkab pühapäevakool toimuma laupäeviti kell 11 koguduse majas Kauba tn 5.



