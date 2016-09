Kirik

Loodu(s)hoiu nädal 2.–9. oktoobrini

Eesti Kirikute Nõukogu on nimetanud käesoleva, 2016. aasta eluväärtuste aastaks. Aasta jooksul korraldab Kirikute Nõukogu neli teemanädalat, mis keskenduvad tervele inimesele, tervele perekonnale, tervele ühiskonnale ning tervele loodusmaailmale. Kirikute Nõukogu kutsub inimesi üles tähistama 2.-9. oktoobrini loodu(s)hoiu nädalat.



Loodu(s)hoiu nädala tähistamise eesmärk on pöörata kõrgendatud tähelepanu keskkonnahoiule ja kliimamuutustega kaasnevatele globaalsetele probleemidele, nende sotsiaal-majanduslikele põhjustele ning kristlaste vastutusele panustada keskkonda mõjutavate õiglaste suhete loomisesse ja arendamisse.



Loodu(s)hoiu nädalal kutsutakse kõiki inimesi üles tarbima vähem ja istutama õunapuid. Tarbimise vähendamisel soovitatakse selle nädala jooksul kasutada vaid korduvkasutatavaid poekotte ja ühiskondlikku transporti, süüa vaid taimetoitu ning ettevaatavalt mõelda sellele, et jõuludeks kinkida lähedastele mitte asju, vaid aega ja elamusi.



Loodu(s)hoiu nädal kulmineerub lõikustänupüha tähistamisega pühapäeval, 9. oktoobril.



Loodu(s)hoiu nädala tähistamise idee pärineb Euroopa Kristlikult Loodushoiu Võrgustikult (European Christian Environmental Network, ECEN), mis koordineerib oikumeenilist koostööd loodushoiu edendamiseks.



