Kihelkonna kiriku aastapäev

Neljapäev, 22. september 2016.



Möödunud nädala lehes kirjutasin ühest kaunist kontserdist ja kroonlühtrist, kuid koguduse elu on tunduvalt laiem.



Kui eesoleval pühapäeval, 25. septembril peame Kihelkonna kiriku nimepäeva, siis selleks, et iidne pühakoda oleks külaliste vastuvõtuks kenasti valmis, toimub neljapäeva hommikul algusega kell 9 kiriku suurpuhastus ja iga kätepaar on selleks teretulnud.



Läbi aastate on kirikul olnud hea koostöö nii Kihelkonna valla kui rahvamajaga ja nii jaotub tänavugi pidupäev kahe hoone vahel. Pühapäeva hommikul algusega kell 9 valmistatakse rahvamajas võileibu ja kaetakse lauad. Oleme tänulikud igaühele, kes leiab mahti tulla appi ja eriti tore, kui ka midagi omalt poolt ühisele pidulauale suupisteks kaasa võetakse.



Mälestuspink Ado Knapsile



Traditsiooniliselt on ka sel aastal mihklipäeva loterii ja selle eesmärk on ühe kauni mälestuspingi valmistamine ja järgmisel aastal kiriku aeda paigaldamine. Nimelt täitub järgmisel aastal 150 aastat Ado Knapsi sünnist. Ado Knaps sündis Leedri külas Lümandas ning aastast 1892 valiti ta Kihelkonna koguduse köstriks-organistiks-koorijuhiks. Ta arendas koguduse piirkonnas lauluoskust, aastal 1900 asutas Kihelkonnal pasunakoori, mis oli üks esimesi Saaremaal. Ado Knaps andis esimest õpetust ka tuntud orelikunstnikule Peeter Südale. Pasunakooris mängis ka tulevane kirjanik Aadu Hint.



2. juulil 1894 keset kiiret heinaaega leidis Ado Knaps vajalikuks minna Kihelkonna segakooriga hobuvankritel Orissaarde, et kaunistada koorilauluga Muhu saare ja Saaremaa vahele ehitatava tammisilla nurgakivi paneku pidulikkust. Ado Knaps osales mitmetes ühingutes ja kirjutas kaastöid ajalehtedele ning töötas Kihelkonna koguduses üle 50 aasta. Ta suri 12. jaanuaril 1945 ja on maetud Kihelkonna kalmistule.



Koguduse nõukogu otsustas kuulutada välja ideekonkursi, milline hinnatud muusikamehele pühendatud mälestuspink võiks välja näha. Paberile pandud ideed on oodatud kuni käesoleva aasta lõpuni. Siis jõuab järgmisel kevadel pingi valmistada ja sobilikul ajal kiriku õues avada.



Loteriipiletid hinnaga 50 senti on valmistatud ja loteriivõidud on samuti pühapäeva hommikul rahvamajja oodatud.



Pidulik aastapäeva jumalateenistus



Külla on oodata kümme inimest sõpruskogudusest Nokiast koos peaõpetaja Timo Uotilaga, kes peab jutluse. Külaliste hulgas on kirikumuusik Minna Viinikainen ning mitmeid ühiseid perelaagreid korraldanud Mari Peltoniemi. Muusikat jagavad kirikus Kihelkonna segakoor Imbi Kolga juhendamisel ning Kihelkonna koguduse naiskoor ja ansambel Collecta, keda juhendab Ülle Reinsoo.



Pärast jumalateenistust kirikus on kõik palutud Kihelkonna rahvamajja, et juua tassike kohvi või teed, maitsta suupisteid, loosida välja loteriivõidud, kuulata nii omade kui külaliste tervitusi ning väikese kontserdi on lubanud anda Kihelkonna segakoor. Eriti toredad mälestused on kuu aja eest toimunud Kihelkonna segakoori kontserdireisist Nokiasse, kus andsime mitmeid kontserte ning meid väga südamlikult ja soojalt vastu võeti.



Pärast rõõmsat koosolemist rahvamajas on plaanis Nokia sõpradega külastada Kihelkonna hooldekodu ja pidada ühine palvus tänavu suvel hooldekodu õuele ehitatud kaunis paviljonis.



Pisut kaugemale ette vaadates on varsti käes järgmised koguduse nõukogu ja juhatuse valimised. Koguduse juhatusega otsustasime, et Kihelkonna koguduses toimuvad valimised surnute mälestamise pühast, 20. novembrist kuni 1. advendi pühapäeva, 27. novembrini.



Nendel kahel pühapäeval saab siis kirikus pärast jumalateenistust oma hääled anda ja kellel soovi, saab hääletuskasti vahepealsete päevade jooksul koju kutsuda või tulla hääletama koguduse kantseleisse. Hääleõigus on nendel, kes käinud leeris, teinud liikmeannetuse ja osalenud ka armulaual. Armulaud on kirikus mõlemal pühapäeval ja liikmeannetuse saab teha ka pangaülekandega EELK Kihelkonna koguduse kontole 1120124535.



Kui Saaremaa vallad peagi ühinevad, siis kogudused on tunduvalt pikema ajalooga ning loodetavasti jäävad püsima ka edaspidi, et lisaks Jumala Sõna kuulutamisele olla ka kohaliku paikkonna kultuuri ja identiteedi kandjaks.

