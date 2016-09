Kirik

Piiskopid kogunevad Kuressaarde

Neljapäev, 22. september 2016.



Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, olles säilitanud nõukogude okupatsiooni aastatel oma järjepidevuse eksiilis, taastas 1993. aasta augustis oma tegevuse Eesti Vabariigi territooriumil.



1940. aastal oli kiriku tegevus Eestis faktiliselt katkenud, kui see allutati “vabatahtlikult“ Moskva Patriarhaadi alluvusse. Metropoliit Aleksandri siirdumisega emigratsiooni säilis aga kiriku juriidiline järjepidevus.



1996. aasta 20. veebruaril taastas Konstantinoopoli patriarh Bartholomeos 1923. aastal EAÕK-le antud Tomose ehk n-ö tunnistuskirja. 1999. aasta 9. märtsil valiti Nazianzi piiskop Stefanus EAÕK kirikukongressi poolt Tallinna ja kogu Eesti metropoliidiks. Sinnamaani oli vahepealsetel aastatel Soome õigeusu kirik Eesti koguduste eestseisja ja hooldaja.



Metropoliit Stefanuse tegevuse ajal on kirik kasvanud jõudsalt ning vaimulikkond on mitmekordistunud – kogudusi teenivad täna 35 preestrit ja kaheksa diakoni.



2004. aasta EAÕK täiskogul otsustati moodustada kolm piiskopkonda: Tallinna peapiiskopkond, Tartu piiskopkond, Pärnu ja Saare piiskopkond. EAÕK 2008. aasta täiskogul toimusid Tartu ning Pärnu ja Saare piiskopi valimised, mil Tartu piisopiks pühitseti Eelia (Ojaperv) ja Pärnu piiskopiks Aleksander (Hopjorski).



On kombeks pidada sinodaalseid liturgiaid kõigi piiskoppide osalusel. 24. septembril toimub õhtune teenistus meie esikarjase Aleksandri eestvedamisel ning 25. septembril, kuue aasta järel toimetame liturgia.



Esikarjaste, metropoliit Stefanuse, piiskoppide Eelia ja Aleksandri kõrval teenib kaasa ka piiskop Makarios, kes on kreeka päritolu ning suunatud Konstantinoopoli patriarhi Bartholomeose poolt siia korraldama meie kiriku hariduselu. Kaasa teenivad preestrid ning piiskopkondade esidiakonid.



Autor: Roman Tõnisson, preester

