Mihklipäeva ootuses...

Neljapäev, 15. september 2016.



Autor: Rene Reinsoo Neljapäev, 15. september 2016. Jaan Tätte tõi Kihelkonna kellatorni juurde kokku hulgaliselt kuulajaid. FOTO: erakogu Septembri lõpus saabuv mihklipäev on Kihelkonna kogudusele olnud ikka üks suur pidupäev. Siis peame kiriku nimepäeva ja mõtleme tagasi nii möödunule kui eesolevale. Üks selle aasta toredatest sündmustest koguduse juures oli 24. august, mil toimus huvitav ekskursioon ja kaunis kontsert.



Hiliskevadel istusime koos Maarika Naageliga ja mõtlesime, kuidas saaks ajaloolises Kihelkonna kirikus tehtavaid restaureerimistöid toetada. Oleme 20 aastat korraldanud Kihelkonna kirikumuusikapäevi ja vabatahtlike annetustena kogunud nõnda raha oreli restaureerimise tarbeks, kuid siis leidsime, et üks suurem piletitega kontsert oleks kindlasti abiks. Pilgud läksid kirikuaiast kellamäe poole ja meenusid endise kultuuriministri Laine Randjärve sõnad, et see on nii kaunis koht ja küll siin oleks hea kontserte korraldada.



Vabas õhus on loomulikult ilm üheks määravaks teguriks ja lootsime, et ehk Jumal kingib ka ilusa ilma. Kui hakkasime mõtlema , keda kutsuda, siis esimese valikuna tuli mõttesse naabersaarel Vilsandil elav armastatud laulumees Jaan Tätte. Maarika helistas samal päeval Jaanile, kes oli nõus laulma oma koduvalla kiriku toetuseks.



Edasi liikus mõtterada, et kui kontsert on kiriku heaks, siis oleks hea saada ka ülevaade kirikust ja seal tehtud töödest ning palusime, kas töid juhendav Juhan Kilumets oleks nõus tegema eelnevalt kirikus ekskursiooni ja rääkima mõned lood. Ka Juhan oli ettepanekuga päri.



Siis otsustasime, et oleks hea, kui kontserdi eesmärgiks valida üks konkreetne objekt või detail, mis saaks tehtud ja jääks hästi meelde. Kuna kiriku suur kroonlühter oli remondi ajaks alla võetud ja restaureerimiseks Juhan Puusepa juurde töökotta saadetud ja selle tööde hinnapakkumine oli 2640 eurot, siis leidsime, et just see oleks sobilik eesmärk kontserdi jaoks. Pealegi on see kroonlühter eelmise sajandi alguses Kihelkonna meremeeste poolt kirikule kingitud, praegu on käimas merekultuuri aasta ja Jaan Tätte lisaks laulumehele ka tuntud meremees.



Tundub, et lisaks meie mõtetele oli see kõik ka üks Jumalale meelepärane plaan. Või veelgi kaunim, et Jumal oli kogu aeg meie mõtteid juhtimas.

Juba eelmisel päeval läks ilm imeilusaks: päikeseliseks, vaikseks ja soojaks. Seadsime kellakoja juurde pingid vähemalt kahesaja inimese jaoks.



Kolmapäeval, 24. augustil hakkas autosid saabuma kiriku juurde poole viie paiku, kui Juhan Kilumets andis kirikus ülevaate kiriku arhitektuurist ja Kihelkonna kiriku eripäradest. Jutt kandus nii kiriku põranda all olevatele hauakambritele kui kauni gooti stiili eripäradele. Lisaks oli teemaks kiriku ehitamise aegne poliitiline olukord ja palju muud põnevat. Kes soovis, sai koos Juhaniga kirikukellade juurde torni ronida.



Kell 18 oli kellakoja juures lakkamatu inimvool kontserdipiletit ostmas. Kuna välja oli reklaamitud, et alla 10-aastased lapsed saavad osa võtta tasuta, siis oli rohkesti ka mitmes vanuses lapsi ringi lippamas.



Väga südamlik oli see, et kellakoja jalamil elav Elve Tuvike, kelle käest palusime helitehnika jaoks voolu pikendusjuhtmega, pakkus omalt poolt kaks suurt korvitäit õunu kontserdi külastajatele. Kuna sel aastal on Kihelkonnal õunu palju, siis toodi veel ka pastoraadi aiast õunakorve lisaks. Kontserdi alguses tõi Juhan Kilumets veel esile, kui haruldane on Kihelkonna kellakoda ja seda mitte üksnes Saaremaa, vaid kogu Eesti mõistes.



Ja siis algas kontsert. Jaan Tätte meenutas oma lapsepõlve ja esimesi reise Vilsandile. Kõneles sellest, kuidas Kihelkonna kiriku torn Vilsandi elanikele tähtsaks maamärgiks on olnud. Rääkis, kuidas vanasti olid meestel tavalised igapäevased kalapaadid ning siis eriliselt hoitud ja puhastatud kirikus käimise paadid. Nende purjeid sätiti ja toimus ikka võistlus, kelle paat esimesena Papissaare sadamasse jõuab. Mitmed laulud ja huvitavad lood elust ja merereisidest meeldisid kuulajatele väga.



Kontserdi ajal tegid piletimüüki korraldanud koguduse juhatuse liikmed Thea Raik ja Anneli Saarela esmast kokkuvõtet ja lugesid kokku, et piletimüügist laekus 2597 eurot ja müüdi 250 piletit. Piletimüügi lauale oli pandud ka korjanduskast ning sinna laekus 336,20 eurot. Seega saab kenasti tasutud nii lühtri restaureerimise kui ka mõned kontserdiga seotud kulud (plakatid, reklaam jms). Ja kui jääb veidi üle, siis ootab oma järge altariruumi kroonlühter.



Olen Kihelkonna koguduse nimel südamest tänulik Jaan Tättele, kes oli valmis oma toredate laulude ja lugudega kiriku heaks üles astuma. Samuti Juhan Kilumetsale huvitava ekskursiooni eest. Tänud Ivo Aksiimile, kes tõi oma helitehnika ja seadis selle üles ning kui küsisin temalt hinda, ütles, ta: “Kui teised teevad heast südamest, siis teen mina ka!“ Tänan Maarika Naagelit, kes väga palju aega pühendas kontserdi ettevalmistustele, Helen Reinsood, kes valmistas piletid, Anneli Teppo-Toosti, kes tegeles plakatitega, naabritädi Elvet, kes andis voolu, Jaen Teäri ja Leevi Naagelit, kes hoidsid korda parkimise ja piletimüügi juures, Leedri küla ja Lümanda rahvamaja ning Kihelkonna valda pinkide laenamise eest, piletimüüjaid Thead ja Annelit; Ristot ja Silverit, kes kirikukelli helistasid, ning Ülle Reinsood, kes pärast kontserti kirikusse tulnutele veel orelit mängis. Tänud ERR-ile, raadio Kadile, Kuressaare Pereraadiole ja ajalehele Saarte Hääl, kes reklaami avaldasid. Tänud kõigile, kes kontserdil osalesid ja nõnda ettevõtmist toetasid. Üle kõige olgu tänatud Jumal, kes kinkis ilusa ilma ja lasi kõik hästi korda minna.



