Kirik

Palvekliinik alustab taas

Neljapäev, 08. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



“Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal; ta teeb tugevaks su luud-liikmed ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.” /Jesaja 58:11/



Elus tuleb ette olukordi, kus tunneme, et tee on kinni, ei oska või ei jaksa edasi liikuda. Mõnikord võivad need olla seotud terviseprobleemidega. Otsime ja saame abi arstidelt, psühholoogidelt, sõpradelt. Populaarsed on eneseabiraamatud.

Mõni neist juhib meie tähelepanu ka palvele. Sellest võimalusest minnakse tihti mööda, mõeldes, et palvetada ma ei oska.



Ometi on palve see, mis viib meid kontakti Looja ja kõikide vaimude isa Jumalaga. Me võime toetuda Jumalale ja Tema Poja Jeesuse lunastustööle ja pöörduda Tema poole kõikides oma elu olukordades.



Kui tunned, et vajad abi, on sul võimalus pöörduda Kuressaare Palvekliinikusse. Palvekliinikud on loodud selleks, et palvetada inimeste tervise ja muude probleemide pärast. Palvekliiniku tiim koosneb mitmete Kuressaare kirikute esindajatest, kellel on oma koguduse volitus.



See on turvaline koht, kuhu võid oma murega tulla ja see kantakse Jumala ette.

Palvekliinikute moto on: “Iga palve aitab!”



Kuressaare Palvekliinik alustab taas 19. septembril.



Oleme avatud igal esmaspäeval kell 19– 0.30 aadressil Tallinna 29 (sissepääs hoovi poolt). Autor: MM Neljapäev, 08. september 2016.Elus tuleb ette olukordi, kus tunneme, et tee on kinni, ei oska või ei jaksa edasi liikuda. Mõnikord võivad need olla seotud terviseprobleemidega. Otsime ja saame abi arstidelt, psühholoogidelt, sõpradelt. Populaarsed on eneseabiraamatud.Mõni neist juhib meie tähelepanu ka palvele. Sellest võimalusest minnakse tihti mööda, mõeldes, et palvetada ma ei oska.Ometi on palve see, mis viib meid kontakti Looja ja kõikide vaimude isa Jumalaga. Me võime toetuda Jumalale ja Tema Poja Jeesuse lunastustööle ja pöörduda Tema poole kõikides oma elu olukordades.Kui tunned, et vajad abi, on sul võimalus pöörduda Kuressaare Palvekliinikusse. Palvekliinikud on loodud selleks, et palvetada inimeste tervise ja muude probleemide pärast. Palvekliiniku tiim koosneb mitmete Kuressaare kirikute esindajatest, kellel on oma koguduse volitus.See on turvaline koht, kuhu võid oma murega tulla ja see kantakse Jumala ette.Palvekliinikute moto on: “Iga palve aitab!”Kuressaare Palvekliinik alustab taas 19. septembril.Oleme avatud igal esmaspäeval kell 19– 0.30 aadressil Tallinna 29 (sissepääs hoovi poolt).

Veel artikleid samast teemast »