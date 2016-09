Teoloogi sõna

Kirik

Jumala usaldamine, lootmine tema hoolitsusele ja õnnistusele ei tähenda vastutustunde minetamist oma ülesannete täitmisel, vaid et me liigselt ei koormaks end muretsemisega homse päeva pärast.



Kui mingil moel oleks muretsemine spordiala, siis see oleks kindlasti meie rahvussport, muretsemise olümpial koguksid eestlased arvukalt medaleid. Meil on muretsemine nii omane, et see on juurdunud igapäevasesse kõnepruuki vahel päris kohatul viisil.



Muretsetakse endale korter, maja, parem töökoht, vahel on isegi öeldud, et muretsetakse laps. Selle all ei mõelda küll muretsemist enam sõna otseses tähenduses, aga see on kuidagi taustal ikkagi olemas. Tuntakse muret, kas ja kuidas ikka saadakse lapse eest piisavalt hoolitseda, ja nii sünnib lapsi Eestimaal üha vähem.



Liigne muretsemine on tarbetu hingeline lisakoorem, see rõhub maha, viib rõõmu ja hävitab tervisegi. Statistika, mis pidavat küll aeg-ajalt küsitava väärtusega olema, tõendab, et kristlased, ning just need, kes käivad regulaarselt kirikus ja palvetavad, elavad kauem ja on tervemad.



Põhjus on üsna lihtne – peamine surma põhjus on südame-veresoonkonna haigused, see tähendab, et stress, kiirustamine ja närviline elu on see, mis inimesi kõige rohkem kulutab.



