Kirik

Pühapäevakool alustab uut õppeaastat

Neljapäev, 08. september 2016.



Autor: Margus Mäemets Neljapäev, 08. september 2016. Fotomeenutus Pähklimäel toimunud pühapäevakooli suvelaagrist, kus oli koos 40 rõõmsat last. FOTO: koguduse arhiiv Kui minuvanused ammu-ammu esimesse klassi läksid, siis oli peaaegu iga päev kaks tundi eesti keelt ja natuke muid aineid ka. Kõigepealt õpiti lugema ja kirjutama.



Keegi keeleteadlane tõi hiljuti välja järgmist: “Eesti kirjakeele lõid saksa pastorid 16.–18. sajandil just piibli tõlkimiseks. Esimene eestikeelne piibel ilmus 1739 ja kuni 19. sajandini jäi see kõige olulisemaks eestikeelseks raamatuks.



Nõnda on ootuspärane, et meie keeles leidub palju piiblist pärit väljendeid ja ütlemisviise. Ka teiste Euroopa rahvaste mõtlemine tugineb suuresti piibli kujunditele, mistõttu enamik niisuguseid väljendeid on kõigile kristliku tagapõhjaga keeltele ühised.”



Aga ega me seda eriti ei tea ning piiblilugu ju koolis enam ei õpetata. Nende lugude tundmisest ehk keelekujundite ja mõtteviisi tausta teadmistest oleks siiski edaspidises elus palju kasu.



Sellepärast kutsume kõiki 3–6-aastasi ja 7–11-aastasi lapsi pühapäevakooli. Just sellistes vanuserühmades algab kooliaasta Siioni koguduse juures.



Lisaks õpetlike lugude kuulamisele tegeletakse tunnis mitmekesise loova tegevusega. Igas rühmas on kaks vastava koolituse saanud õpetajat ja kaks abiõpetajat, kes on varustatud kaasaegsete õppematerjalide ja vajaliku tehnikaga.



