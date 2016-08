Kirik

Teoloogi sõna: Allan Praats, Viljandi Pauluse koguduse õpetaja

Neljapäev, 25. august 2016.



Autor: MM Neljapäev, 25. august 2016. Kas meil on rahu Jumalaga? Meil on rahu, kui oleme osaduses temaga ja isekeskis. FOTO: Koguduse arhiiv Küsimuseks oli ja jääb, kuidas saaks heastada tehtud ülekohtu, et taastada Jumalaga õnnistusrikas vahekord. Mida peaksime tegema, et meie mõtete, sõnade, tegude ja tegematajätmiste kurjus ei pöörduks meie vastu? Miika kirjutab väga lihtsa vastuse: “Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga?“ (Mi 6:8)



Omaenese õigus on kindlasti petlik, sest igaüks soovib siis mingil moel selle ülemaks seada teiste kõrval, iseäranis, kui sellest paistab tulu kasvavat. See, kes teeb, mis õige Jumala ees, on õiglane. Headust armastada tundub ju lihtne, aga raskus seisneb selles, et halba armastada on sama hõlbus. Heategu võib sageli olla raskem teha kui seda, mis on paha. Headuse armastamine eeldab alandlikkust Jumala ees, sest üksnes tema on hea. Kui keegi armastab headust, siis on ta hea, ja kellele on antud käia koos oma Jumalaga, on vaga.



