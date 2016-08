Kirik

Iisraeliidid pärast Joosua surma Kaananis

Neljapäev, 25. august 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Oma juhi Joosuata jäänud suguharud pudenesid mööda Kaananimaad laiali vastavalt Joosua poolt kümnele suguharule antud jaotuskavale.



Omavahel tülitsevad suguharud ei suutnud vallutamist lõpule viia, samal ajal kui Kaananimaa rahvad, kelle vastupanu ei olnud lõplikult murtud, ootasid soodsat momenti, et kaotatud maa-alad tagasi võtta.



Joosua poolt vallutamata jäänud kindluslinnad Jeruusalemm, Assa, Eglon ja paljud teised kujutasid endast vallutajatele pidevat ohtu. Iisraeli suguharud tahtsid aga kiiresti võidu vilju maitsta. Nende hallata olid ju nüüd lopsakad karjamaad, viinamäed, haritud põllud ja oliivipuusalud. Milleks mõelda veel sõdimisest, kui Jahve lubadus on täide läinud? Kaanani rahvastega oli vaja vaid kuidagi rahulikud suhted sisse seada, selleks et saavutada tegutsemisvõimalus anastatud aladel.



Iisraeliidid olid nagu oaasikesed Kaanani liivameres. Kaananlased olid neist oma kultuuri poolest tohutult üle – ehitasid linnu, kaitsekindlustusi jpm ning rääkisid heebrea keelele väga lähedast keelt. Jaakobi järeltulijaid ähvardas vallutajate tavaline saatus: ühtesulamine rahvastega, kelle nad olid alistanud. Iisraeli mehed abiellusid võõrast rahvusest naistega ja iisraeli naised naitusid meelsasti kaananlastega.



Iisraeliitidele oli see poliitilise ja omavoli aeg. Kohtumõistjate raamatust loeme, et “neil päevil ei olnud Iisraelis enam kuningat: igamees tegi, mis tema meelest õige oli“.



Prantsuse professor Daniel Rops kirjutab tabavalt, et Iisraeli ajalugu jaguneb sel ajal nii paljudeks ajalugudeks, kui palju on suguharusid. Erinevatel suguharudel olid erinevad traditsioonid, nad rääkisid isegi lahkuminevaid murdeid. Pealikud võtsid endale vürsti või “ülema“ tiitli ja hakkasid omavahel võistlema, see põhjustas ühtsuse lagunemise ja viis vennatapusõdade puhkemiseni.



Ärgem unustagem, et Joosua oli Kaananimaa vallutanud vaid osaliselt. Sõltumatud kaanani hõimud hoidsid enda käes kindlustatud linnu ja viljakaid orgusid, vastupidiselt iisraeli rahvale, kes elasid telkides ja okstest onnides pooleldi nomaadielu.



Argipäeviti puutusid iisraeliidid kokku kohalike jumalatega: Baal, Astarte ja teised jumalused olid neile oma inimlike nõrkustega palju lähedasemad. Iisraeli jumal, kes elas Siilos, oli liiga suur ja kättesaamatu, et teda argimuredega tülitada.



Jahve vihastas ja otsustas usutaganejaid karistada: iisraeli suguharud langesid üksteise järel kaananlaste ikke alla. Alles siis patustajad kahetsesid ja palusid armu. Jahve oli ka sel korral armuline. Ta andis nendele juhid, kes tõusid kõrgesse kohtumõistja-ametisse ja vabastasid oma suguvennad. Kuid Iisraeli rahvas, niipea kui neil hakkas taas hästi minema, langes jälle oma võõrjumalate võrku.



Lõuna-Kaanani iisraeli suguharud sattusid Arami kuninga võimu alla kaheksaks aastaks. Juuda suguharu juht Otniel vabastas nad pärast raskeid lahinguid orjatööst ja täitis hiljem neljakümne aasta jooksul edukalt kohtumõistja ülesandeid.



Eraldi seisvatel iisraeli hõimudel jäi vaid loota omaenese jõule. Lähedal asuvate Kaanani riikide valitsejate ees pidid nad tunnistama kaananlaste võimu ja nendele andamit maksma. Sellise rõhumise kohta kirjutab Esimene Moosese raamat Jaakobi poja Issaskari suguharu kohta (Vana Piibel 1Ms 49: 14- 15): “Isaskar on kange luuga eesel, kes maas seisab latris“. Autor: Peter-Karl Bramanis, kristlane Neljapäev, 25. august 2016.Omavahel tülitsevad suguharud ei suutnud vallutamist lõpule viia, samal ajal kui Kaananimaa rahvad, kelle vastupanu ei olnud lõplikult murtud, ootasid soodsat momenti, et kaotatud maa-alad tagasi võtta.Joosua poolt vallutamata jäänud kindluslinnad Jeruusalemm, Assa, Eglon ja paljud teised kujutasid endast vallutajatele pidevat ohtu. Iisraeli suguharud tahtsid aga kiiresti võidu vilju maitsta. Nende hallata olid ju nüüd lopsakad karjamaad, viinamäed, haritud põllud ja oliivipuusalud. Milleks mõelda veel sõdimisest, kui Jahve lubadus on täide läinud? Kaanani rahvastega oli vaja vaid kuidagi rahulikud suhted sisse seada, selleks et saavutada tegutsemisvõimalus anastatud aladel.Iisraeliidid olid nagu oaasikesed Kaanani liivameres. Kaananlased olid neist oma kultuuri poolest tohutult üle – ehitasid linnu, kaitsekindlustusi jpm ning rääkisid heebrea keelele väga lähedast keelt. Jaakobi järeltulijaid ähvardas vallutajate tavaline saatus: ühtesulamine rahvastega, kelle nad olid alistanud. Iisraeli mehed abiellusid võõrast rahvusest naistega ja iisraeli naised naitusid meelsasti kaananlastega.Iisraeliitidele oli see poliitilise ja omavoli aeg. Kohtumõistjate raamatust loeme, et “neil päevil ei olnud Iisraelis enam kuningat: igamees tegi, mis tema meelest õige oli“.Prantsuse professor Daniel Rops kirjutab tabavalt, et Iisraeli ajalugu jaguneb sel ajal nii paljudeks ajalugudeks, kui palju on suguharusid. Erinevatel suguharudel olid erinevad traditsioonid, nad rääkisid isegi lahkuminevaid murdeid. Pealikud võtsid endale vürsti või “ülema“ tiitli ja hakkasid omavahel võistlema, see põhjustas ühtsuse lagunemise ja viis vennatapusõdade puhkemiseni.Ärgem unustagem, et Joosua oli Kaananimaa vallutanud vaid osaliselt. Sõltumatud kaanani hõimud hoidsid enda käes kindlustatud linnu ja viljakaid orgusid, vastupidiselt iisraeli rahvale, kes elasid telkides ja okstest onnides pooleldi nomaadielu.Argipäeviti puutusid iisraeliidid kokku kohalike jumalatega: Baal, Astarte ja teised jumalused olid neile oma inimlike nõrkustega palju lähedasemad. Iisraeli jumal, kes elas Siilos, oli liiga suur ja kättesaamatu, et teda argimuredega tülitada.Jahve vihastas ja otsustas usutaganejaid karistada: iisraeli suguharud langesid üksteise järel kaananlaste ikke alla. Alles siis patustajad kahetsesid ja palusid armu. Jahve oli ka sel korral armuline. Ta andis nendele juhid, kes tõusid kõrgesse kohtumõistja-ametisse ja vabastasid oma suguvennad. Kuid Iisraeli rahvas, niipea kui neil hakkas taas hästi minema, langes jälle oma võõrjumalate võrku.Lõuna-Kaanani iisraeli suguharud sattusid Arami kuninga võimu alla kaheksaks aastaks. Juuda suguharu juht Otniel vabastas nad pärast raskeid lahinguid orjatööst ja täitis hiljem neljakümne aasta jooksul edukalt kohtumõistja ülesandeid.Eraldi seisvatel iisraeli hõimudel jäi vaid loota omaenese jõule. Lähedal asuvate Kaanani riikide valitsejate ees pidid nad tunnistama kaananlaste võimu ja nendele andamit maksma. Sellise rõhumise kohta kirjutab Esimene Moosese raamat Jaakobi poja Issaskari suguharu kohta (Vana Piibel 1Ms 49: 14- 15): “Isaskar on kange luuga eesel, kes maas seisab latris“.

Veel artikleid samast teemast »