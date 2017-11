Maakond

Valjalas tuleb heategevuslik jõulukohvik

Kolmapäev, 29. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Järgmisel nädalal korraldab Valjala lasteaed taas üle mitme aasta heategevusliku jõulukohviku. Jõulukohviku eesmärk on koguda raha Valjala lasteaia õueala mänguväljakute turvaalade renoveerimise toetuseks.



Sügisesel lasteaia hoolekogu koosolekul kõlama jäänud mõte korraldada taas üks vahva jõulukohvik, hakkab teoks saama, rõõmustas Valjala lasteaia hoolekogu esimees, Lepatriinude rühma esindaja Triin Kald, kelle sõnul teevad jõulud eriliseks just lapsed. Nende siirus, lihtsus ja loovus panevad meidki uskuma ja lootma imedesse.



Lisaks heategevuslikule eesmärgile on jõulukohviku korraldajate, hoolekogu liikmete soov võtta korraks aeg maha, unustada argised mured ning olla koos pere ja kogukonnaga. „Lapsed veedavad suurema osa oma päevast lasteaias ja tihtilugu pole meil aega lasteaia tegemistega nii seotud olla kui ehk tahaksime.



See on nüüd see hetk, kui saame lapsevanematena anda pisut tagasi ja näidata, et hoolime,“ rääkis Triin, viidates, et sel aastal on lasteaia kohvik pisut erilisem.

Lastevanemate traditsioonilistele küpsetistele, koogikestele ja soojale joogile lisaks pakutakse kuulamiseks ja kaasalaulmiseks kauneid jõululaule, tehakse lastega koos pisut liikumist ning heade mõtete ja soovide jaoks on vahva soovide puu, kuhu igaüks saab oma erilise soovi kirja panna. „Tulge kõik külastama jõulukohvikut Valjala lasteaeda,“ kutsus hoolekogu esimees. „Sinu jõulurõõm on meile oluline.“



Jõulukohvik avab uksed teisipäeval, 5. detsembril kell 16 ja on lahti kella 18-ni. Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 29. november 2017.Sügisesel lasteaia hoolekogu koosolekul kõlama jäänud mõte korraldada taas üks vahva jõulukohvik, hakkab teoks saama, rõõmustas Valjala lasteaia hoolekogu esimees, Lepatriinude rühma esindaja Triin Kald, kelle sõnul teevad jõulud eriliseks just lapsed. Nende siirus, lihtsus ja loovus panevad meidki uskuma ja lootma imedesse.Lisaks heategevuslikule eesmärgile on jõulukohviku korraldajate, hoolekogu liikmete soov võtta korraks aeg maha, unustada argised mured ning olla koos pere ja kogukonnaga. „Lapsed veedavad suurema osa oma päevast lasteaias ja tihtilugu pole meil aega lasteaia tegemistega nii seotud olla kui ehk tahaksime.See on nüüd see hetk, kui saame lapsevanematena anda pisut tagasi ja näidata, et hoolime,“ rääkis Triin, viidates, et sel aastal on lasteaia kohvik pisut erilisem.Lastevanemate traditsioonilistele küpsetistele, koogikestele ja soojale joogile lisaks pakutakse kuulamiseks ja kaasalaulmiseks kauneid jõululaule, tehakse lastega koos pisut liikumist ning heade mõtete ja soovide jaoks on vahva soovide puu, kuhu igaüks saab oma erilise soovi kirja panna. „Tulge kõik külastama jõulukohvikut Valjala lasteaeda,“ kutsus hoolekogu esimees. „Sinu jõulurõõm on meile oluline.“Jõulukohvik avab uksed teisipäeval, 5. detsembril kell 16 ja on lahti kella 18-ni.

Veel artikleid samast teemast »