Maakond

See nädalalõpp toob Orkaani

Kolmapäev, 29. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 29. november 2017. Reedest pühapäevani toimub taas kaitseliitlaste ja kaitseväelaste õppus Orkaan, mis esmakordselt toimub kahes maakonnas samaaegselt.



Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi kinnitas, et kuigi täpsed osalejate arvud selguvad kohapeal, on õppusele oodata ühtekokku 1000–1200 relvakandjat, kellest pooled hakkavad tegutsema Saaremaal ja ülejäänud Pärnumaal.



„Saaremaal harjutatakse Leisi ümbruses, sisekaitseline koostööõppus koos politsei- ja piirivalveametiga toimub Kuressaare ümbruses. Pärnumaal Häädemeestes mängivad samu aspekte läbi Kaitseliidu Pärnumaa maleva ja Läti Zemessardze üksused,“ loetles Havi.



Mõte õppus kahte maakonda hajutada tekkis maleva pealiku sõnul seetõttu, et ei soovitud ühes kohas rahvamasse liialt suureks ajada. Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Gunnar Havi kinnitas, et kuigi täpsed osalejate arvud selguvad kohapeal, on õppusele oodata ühtekokku 1000–1200 relvakandjat, kellest pooled hakkavad tegutsema Saaremaal ja ülejäänud Pärnumaal.„Saaremaal harjutatakse Leisi ümbruses, sisekaitseline koostööõppus koos politsei- ja piirivalveametiga toimub Kuressaare ümbruses. Pärnumaal Häädemeestes mängivad samu aspekte läbi Kaitseliidu Pärnumaa maleva ja Läti Zemessardze üksused,“ loetles Havi.Mõte õppus kahte maakonda hajutada tekkis maleva pealiku sõnul seetõttu, et ei soovitud ühes kohas rahvamasse liialt suureks ajada.

Veel artikleid samast teemast »