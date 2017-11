Maakond

Eraõmbleja pühade-eelsed päevad

Kolmapäev, 29. november 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 29. november 2017. Maire näitab Pireti koorile õmblemisel olevat sinisest pitsist vesti. FOTO: Valmar Voolaid Kas jõulude ja aastalõpu eel on ka õmblejal, nagu paljude elualade inimestel, töömaht kasvanud? Küsisin seda kuus aastat Rohu tänaval õmblustöökoda pidanud Maire Vallistult.



„Mõned pitsist sinised koorivestid toodi äsja tegemisele. Nende õmblemine on mitme tegija vahel ära jaotatud. Ei, pruutkleiti ei ole viimasel ajal teha tulnud, küll aga tuli suvel pruutpaari ämmadele riided õmmelda. Üldiselt tuleb tööd just nii nagu vaja. Paras jagu. Olulise mahu annab ka Anne (Anne Lepik – toim) vildist esemete õmblemine,” rääkis Maire.



Vildiõmblemine tähendab koostööd ja spetsialiseerumist. Üheks selliseks tooteks on kaelapadjad. Anne ise täidab sisu kirsikividega ja Maire õmbleb spetsmasinaga vilditud kangast ümbrise. „Soojendatud kividega padjake pannakse probleemsele kohale. Need olid saadaval ka tänavusel Tallinna mardilaadal. Mitte ainult kaelapadjad, Annega koostöös teeme veel pimendavaid vildist magamisprille, et parem uni oleks. Anne lõikab ise välja, minu asi on tooted ilusa jämeda tikandniidiga valmis õmmelda. Koostöös jõuab ka rohkem.”



Maire lisas, et viimase aja toode oli tal ka vildist nokamüts, mis olevat päris head tagasisidet leidnud. Tegijate taolised katsetused pakkuda inimestele ehedast materjalist kehakatteid ja tooteid aitavad kaasa ka inimeste tarbimisharjuste ümberkujundamisele ehtsa, kodumaise ja tervisliku kasuks.



