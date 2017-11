Maakond

Mees, kes jagab oma elu Saaremaa ja Tallinna vahel

Laupäev, 25. november 2017.



Pole just tavaline, et üks mees käib pealinnast siin inimesi masseerimas. Kuidas see juhtus, saame teada.



„Asi on üsna lihtne. Mul on Luulupes maakodu, mida olen nüüdseks kümme aastat pidanud. Kolm aastat tagasi mõtlesin, et kui tahan saarel pikemalt olla, siis pean looma endale ka töövõimaluse. Kuna mul on Tallinnas omanimeline massaažituba, mis ongi viimasel ajal mu põhiline töökoht olnud, hakkasin siin võimalusi otsima. Algul vaatasin Kuressaare poole, mis päädis sellega, et hakkasin koostööd tegema Lootuse ilusalongiga Auriga keskuses. Olen seal siiani. See info jõudis Leisis juuksurisalongi pidava Janne Vaherini, kes võttis minuga ühendust, et kas ma ei tahaks tema salongiga liituda,” jutustas Ivar Eensoo.



Mees oli siis mõelnud, et ega Kuressaares, kus on nii palju spaasid ja ka muid massaažitube, suurt täituvust saagi tahta. „Mõtlesin, et oma vallas on ju kena tööd teha. Sellest suvest avasin oma töötoa Leisi kooli internaadi ruumis.



Julgen öelda, et nii kena teist avalikku ruumi polegi lähedalt leida. Olen tulemusega väga rahul, võrreldes sellega, milline see enne välja nägi. Tunnen end seal tööl olles väga õnnelikuna.”



Põranda lihvimine, värvimine, tapetseerimine ja kogu sisekujundus on Ivari enda tehtud. Suuremad tööd lasi ta teha töömehel. Kool ja vald lasid korda teha akna ja ukse, kõik muu oli ettevõtja investeering. „Aga sisekujundaja au võtan 100 protsenti endale. Võtmed sain kätte küll eelmisel talvel, kuid lahenduste otsimine ja tegemine võttis oma aja. Siin olles neelavad aega ka talutegemised. Suvel, kui oli pikemalt aega kohal olla, sai ruumi remont ette võetud.”



Klientidega tõusvas joones



„Algul töötasin ju Janne juuksuriäris, seal tekkinud kliendid tulid minuga uude kohta kaasa. Võin öelda, et Leisi on see kant, kus mu tööpäev on kõige tihedam. Seda isegi Tallinnaga võrreldes. Väike koht küll, aga kuna inimesed on rahul, tuleb neid aina juurde. Olen pidanud vahel lisapäeva juurde panema, kuna ühele päevale ei mahuta soovijaid ära. Nad on nii toredad, et suuremat osa saan pidada sõpradeks. Alati on selline energia sees, et vajadusel teeks veel mitu tundi tööd.”



Talvisel hooajal on Ivarilt võimalus teenust saada üle nädala, suvel igal nädalal päev või kaks. Esmaspäeval ja kolmapäeval on vastuvõtt Leisis, teisipäeval Kuressaares. „Mida rohkem tööd tuleb, seda rohkem saan saarel olla. Olengi üha rohkem saare poole teel, sest mul on nüüd ka oma lambad... Minu meelest oleneb kõik inimesest endast – kui on tahtmine, saab kõigega hakkama.



