Kuidas läheb?

Neljapäev, 23. november 2017.



Täna räägib oma tegemistest Saaremaa maakarja Ema Liia Sooäär Uustla ökotalust.



Ehkki poeg Siim on toimetamised ja arendamismured enda peale võtnud, ei saa ega taha Liia oma oskusi ja abi veel varna riputada. Küsime temalt, kuidas mahetoodete arendamisega läheb ja kas ta on endale ka puhkust lubanud.

Täna oli esimest korda vesi õues külmunud, hommikul viskas miinus seitse välja. Loomade veega oli väike külmumisprobleem, aga saime hakkama.



Praegu läheb kogu piim tööstusele. Just oli piimatööstuse küsitlus neile müüdava piima osas, kuna neil mahejuustu tegemine edeneb ja piima on vaja. Talule on piimast saadav sissetulek samuti vajalik. Praegu on lehmi kinnisperioodi tõttu ka vähe lüpsil, kogu piim läheb tööstusele. Kui piima kogus suureneb, saame hakata osa piima ise väärindama, investeeringud selleks on tehtud. Vastuvõtukomisjon ei ole veel kohal käinud.



Talunike omavahelise koostöö korras käib Siim praegu teiste väikeettevõtjate juures uudistamas ja kogemusi saamas, mõne aja pärast tuleb väiketootja Nele Tamm meile koju nõustama. Temast on olnud uhked kirjutised, kuidas ta väga väikselt kodupliidil alustas.



Siim on tubli olnud, läbi keeruliste ilmaolude saime viljad võetud ja ka oa. Söödame juba muljutud uba, et piimas oleks rohkem valku. Oma põllult kogutud uba on ikka etem kui väga kallist maherapsi osta. Uba oli meil esimest aastat, päris hirm oli, kuuldes, kuidas mandril seda palju koristamata jäi, kuid meil suure riskimisega õnnestus siiski kätte saada. Oa saime muljuda Jaan Kiideri juures. Tänu sellele, et on head koostööpartnerid, nagu Kiiderid, Rauad ja Saunad – kõik see Kaarma kant hoiab kokku ja aitab üksteist.



Olen nüüd puhanud inimene, nädal tagasi käisin ära Iisraelis. Tegelikult olen igal aastal endale puhkusereisi lubanud, naaber Tanja on tagant utsitanud, oleme alati koos reisil käinud. Sel aastal polnud tal võimalik, võtsin üksinda mineku ette, kuna see reis oli mul ammu hingel. Jäin väga rahule. Tallinna Jaani koguduse õpetaja Anne Hiop oli võrratu giid, kes andis väga põhjaliku ülevaate, mida see püha maa on pidanud läbi elama. See oli vapustavalt arusaamist avardav reis pühale maale, soovitan igaühel seal ära käia.

