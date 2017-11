Maakond

Margus Lindmäe – südamega päästja

Kolmapäev, 22. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Saaremaa piirkonna päästeteenistuse praegune juht täpselt ei mäletanud, kunas tal tuletõrjujaks saamise mõte tekkis, igatahes oli see olnud lapsepõlves.



„1990. aastal hakkasin riigipalgaliseks päästjaks, toona tuletõrjujaks. Enne seda olin aastaid käinud vabatahtlikus tuletõrjeühingus valves, teadsin, et see töö mulle sobib,” rääkis Margus Lindmäe.



„Tore ja huvitav töö on see selles mõttes, et saan kiire ja tõhusa tööga ühiskonnale midagi anda. 1990-ndail oli küll selline aeg, kus püüdsid küll, kuid tulemus ei olnud hea. Mida aeg edasi, seda rohkem oli võimalik abi pakkuda.



Kõik vahendid ja lahendused, mis on päästeautodel, on väga palju paremaks saanud. Kui vanasti oli inimene põlevas majas ja tuli teda veel ei ohustanud, oli suits see, mis takistas väljatulekut. Aga suits takistas ka tuletõrjujal sisseminekut ja kannatanuni jõudmist. Need võimalused seoses uue tehnikaga on viimastel aastatel oluliselt muutunud. See, millega saab nüüd abiks olla, on müstiline.”



Margus sai esimese päästja rollis olla seitse aastat, 1997. a lõpuni. Siis kutsuti ta tööle kontorisse. Eelmine tuletõrjepealik oli Margusele nii kaua peale käinud, kuni ta oma tahtmise sai. „Dimitri Peterson suutis mulle lõpuks selgeks teha, et ka kontoris sünnib tööd teha. Nüüd olengi kontoris pikalt tööl olnud, paljud erinevad kontoritoolid on läbitud. Vahepeal ka neli õpinguaastat

sisekaitseakadeemias. Eks ma proovin olla tõhus ja sõbralik ning kaasa aidata päästeteenistuse võimalikult heale käekäigule Saaremaa kogukonna heaks. Mõnes mõttes siin sündinud mõtetega ka Eestimaa heaks. Mõni mõte võtab aega aasta, mõni mitu aastat, et see üle-eestiliseks saaks. Aastate jooksul on neid olnud üksjagu.”



Viljakandvad mõtted



Lindmäe lausus, et üle-eestiliseks on saanud mitmete siinsete katsetuste tulemused, mis osutusid päästel tõhusaks. Näiteks on nüüd Eesti kõigil paakautodel olemas kiire vee mahapaneku võimalus basseinide kasutamise näol. Orissaare komando pealiku Peeter Rummi idee teostumisel on kodude jaoks saadaval värvilised pildid – kuidas majas ja selle ümbruses võib toimida-toimetada ja kuidas mitte. „Mõtlesin, et me ei pea seda trükist tegema siin, pakkusin Peetri mõtte välja Pärnus toimunud kokkusaamisel. Lõpuks leidsime, et see mõte on vaja ellu viia üle Eesti. Kõik mõtted ei ole minult, olen see, kes otsib soodsa pinnase. Ja ega pinnas alati kohe soodne ole. Kui Saaremaal üht järjekordset katsetust n-ö märja veega tegime, siis mandri päästjad naersid selle välja. Sest Eesti päästjad pole seda veel teadnud ega tundnud. Aga nüüd on need lahendused neil igapäevased.”



Veel ühest hea idanevusega ja laia kandepinda leidnud mõttest, mis puudutab kortermaju. „Mind piinas mõte, et me ei jõua kõigi kortermaja inimesteni. Ja kui ka jõuame, siis ühekordne jutt ikkagi pärale ei jõua. Mõte oli teha trükis suurte majade elanike jaoks. Korteriühistute liidule anti või kohe antakse üle trükised, millelt on näha, mida trepikojas (ka keldris) ei või olla ja mida võib. Sest hädaolukorras peab ligi pääsema ka kanderaamiga.”



Siinne algatus on ka see, et üle-eestiliselt on tegemisel päästetöötajate kodunõustamise digikaardid. Et nõustamisele minnes oleks kaardilt näha, millal käidi ja kas soovitused on täidetud. „Pihtla vabatahtlikud tegid oma piirkonnas juba kaardi valmis, see näitab, et üks pisike paat keerab palju kiiremini kui suur laev. Paraku kiired muudatused suures süsteemis pole võimalikud, kiire on meie operatiiv-päästetöö.

Maailma ei saa pauguga heaks, aga natukehaaval harides saab, et saada paremaks ja ohutumaks meie kõigi kaasabil.” Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 22. november 2017.„1990. aastal hakkasin riigipalgaliseks päästjaks, toona tuletõrjujaks. Enne seda olin aastaid käinud vabatahtlikus tuletõrjeühingus valves, teadsin, et see töö mulle sobib,” rääkis Margus Lindmäe.„Tore ja huvitav töö on see selles mõttes, et saan kiire ja tõhusa tööga ühiskonnale midagi anda. 1990-ndail oli küll selline aeg, kus püüdsid küll, kuid tulemus ei olnud hea. Mida aeg edasi, seda rohkem oli võimalik abi pakkuda.Kõik vahendid ja lahendused, mis on päästeautodel, on väga palju paremaks saanud. Kui vanasti oli inimene põlevas majas ja tuli teda veel ei ohustanud, oli suits see, mis takistas väljatulekut. Aga suits takistas ka tuletõrjujal sisseminekut ja kannatanuni jõudmist. Need võimalused seoses uue tehnikaga on viimastel aastatel oluliselt muutunud. See, millega saab nüüd abiks olla, on müstiline.”Margus sai esimese päästja rollis olla seitse aastat, 1997. a lõpuni. Siis kutsuti ta tööle kontorisse. Eelmine tuletõrjepealik oli Margusele nii kaua peale käinud, kuni ta oma tahtmise sai. „Dimitri Peterson suutis mulle lõpuks selgeks teha, et ka kontoris sünnib tööd teha. Nüüd olengi kontoris pikalt tööl olnud, paljud erinevad kontoritoolid on läbitud. Vahepeal ka neli õpinguaastatsisekaitseakadeemias. Eks ma proovin olla tõhus ja sõbralik ning kaasa aidata päästeteenistuse võimalikult heale käekäigule Saaremaa kogukonna heaks. Mõnes mõttes siin sündinud mõtetega ka Eestimaa heaks. Mõni mõte võtab aega aasta, mõni mitu aastat, et see üle-eestiliseks saaks. Aastate jooksul on neid olnud üksjagu.”Lindmäe lausus, et üle-eestiliseks on saanud mitmete siinsete katsetuste tulemused, mis osutusid päästel tõhusaks. Näiteks on nüüd Eesti kõigil paakautodel olemas kiire vee mahapaneku võimalus basseinide kasutamise näol. Orissaare komando pealiku Peeter Rummi idee teostumisel on kodude jaoks saadaval värvilised pildid – kuidas majas ja selle ümbruses võib toimida-toimetada ja kuidas mitte. „Mõtlesin, et me ei pea seda trükist tegema siin, pakkusin Peetri mõtte välja Pärnus toimunud kokkusaamisel. Lõpuks leidsime, et see mõte on vaja ellu viia üle Eesti. Kõik mõtted ei ole minult, olen see, kes otsib soodsa pinnase. Ja ega pinnas alati kohe soodne ole. Kui Saaremaal üht järjekordset katsetust n-ö märja veega tegime, siis mandri päästjad naersid selle välja. Sest Eesti päästjad pole seda veel teadnud ega tundnud. Aga nüüd on need lahendused neil igapäevased.”Veel ühest hea idanevusega ja laia kandepinda leidnud mõttest, mis puudutab kortermaju. „Mind piinas mõte, et me ei jõua kõigi kortermaja inimesteni. Ja kui ka jõuame, siis ühekordne jutt ikkagi pärale ei jõua. Mõte oli teha trükis suurte majade elanike jaoks. Korteriühistute liidule anti või kohe antakse üle trükised, millelt on näha, mida trepikojas (ka keldris) ei või olla ja mida võib. Sest hädaolukorras peab ligi pääsema ka kanderaamiga.”Siinne algatus on ka see, et üle-eestiliselt on tegemisel päästetöötajate kodunõustamise digikaardid. Et nõustamisele minnes oleks kaardilt näha, millal käidi ja kas soovitused on täidetud. „Pihtla vabatahtlikud tegid oma piirkonnas juba kaardi valmis, see näitab, et üks pisike paat keerab palju kiiremini kui suur laev. Paraku kiired muudatused suures süsteemis pole võimalikud, kiire on meie operatiiv-päästetöö.Maailma ei saa pauguga heaks, aga natukehaaval harides saab, et saada paremaks ja ohutumaks meie kõigi kaasabil.”

Veel artikleid samast teemast »