Maakond

Maal elamine on väga kallis luksus

Kolmapäev, 15. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 15. november 2017. Selle poeakna taga olid varem istumiskohad ootamiseks ja kohvitamiseks. FOTO: Vilma Rauniste Kuidas on lood bussiliiklusega kunagises suurimas kirikukihelkonnas eelviimast kuud toimivas Kihelkonna vallas, sellest rääkis mitmeid koosseise vallavolikogu liige olnud ja sotsiaalosakonda juhtinud Elle Mäe.



„Põhimõtteliselt mind maakonnasisene bussiliiklus otseselt ei puuduta, kuna saan oma autoga minna, kuhu vaja. Bussiga sõita oleks küll palju odavam, kuid bussid liiguvad nii ebasobivatel aegadel, mistõttu ma reeglina busse ei kasuta,” sõnas Mäe.



„Alevist saab veel kuidagi liikuma, aga eemal asuvate küladega on nii, et busse praktiliselt sinna ei lähe. Tagamõisas käib buss ainult esmaspäeval ja reedel, kogu poolsaar on liiklusest välja lõigatud. Ka Üruga enam igapäevast ühendust ei ole. Võõramad inimesed seda ei tea, kuna viidad-sildid on üleval, ja ootavad bussi. Buss keerab Ürusse sisse ainult kahel päeval nädalas. Kes ise ei sõida, aga omavad maal suveelamist, siis ka neil pole võimalik maakohta korras hoida.”



Nädalavahetustel on olukord Elle sõnul veelgi hullem, kusagile ei pääse. Kuid ka maainimene tahab vahel teatrisse või kontserdile minna! „See ei tule kõne allagi. Nädalavahetusel ei saa need, kellel autot ei ole, isegi päevasele üritusele minna. Või kui lapsed käivad kaugemal koolis, näiteks Tartu ülikoolis, siis peab leidma kellegi, kes Kuressaarde bussi vastu läheb, sest Tartu buss jõuab linna pool kümme õhtul, aga kell üheksa väljub viimane buss Kihelkonnale. Selliseid asju on palju, ega ma kõigist ei teagi.



Olen 1972. aastast pidev sõitja ja meie majapidamises on kaks autot. Saame mehega ka ühel ajal sõita, kui on vaja. Ainult niimoodi on võimalik maal elada, kui sul on auto, millega igal hetkel saab minna. Ja vajadusi tekib vahel ka ootamatult. Ühistranspordi teema on külades masendav.”



Kord nädalas autolavka



Kas ühistransport on maainimesele kõige suurem valupunkt? „Ühistransport ja kaubandus. Paljudes külades käib autolavka kord nädalas, seda on vähe. Meie vallas (kuigi kirjutatakse juba Saaremaa vald, aga see hakkab tööle uuest aastast – toim) on siiani olemas kaks bussiringi. Pidula–Üru–Kuumi ja Tagamõisa. Vallavalitsus pani reedeti valla kulul käima nende piirkondade inimeste toomise Kihelkonna alevisse. Teeninduspunkt jääb ju nagunii alles, kes tahab, saab käia ka surnuaial ja poes. Ka see on asi, kui kaks korda nädalas saab osta pehme leivagi.”



Vald on korraldanud ka inimeste linna arsti juurde viimise. Elle lausus, et mismoodi see suure valla tingimustes jääb, sellest ei ole nad veel päris hästi aru saanud.



„Öeldakse, et külades ei ole sõitjaid, aga küladest ei julgetagi sõita, kuna sõita saab kas ühe otsa või tuleb meeletult oodata. Vanainimene ei suuda aga kaua oodata. Kuhu ta läheb? Meie sotsiaalbussi kasutajad soovivad peamiselt poodi minna, aga kus ta vahepeal on? Suvel istub veel pussipeatuses pingil või kaupluse ees... Aga talvel külmaga? Kaupluses ei ole ka enam seda ruumi, kus saab aega parajaks teha. Vanasti oli meil kaupluse ees kolm lauakest ja toolid, letist sai osta saiakesi ja tassi kohvi, aga nüüd, kui kooperatiiv on kulud kokku tõmmanud ja kõik pinnad peavad olema maksimaalselt kasutatud, ei ole seda võimalust enam ammu olnud.”



Elle arutles veel, et kui bussiliiklus oleks tasuta, sobilik ja tihedam, saaksid inimesed tööl käia ka linnas, kuna alampalgalähedasi töökohti on rohkem kui soovijaid. „Samas, kui tööl käimisega küllaltki suur summa maha sõita, kas sel on sügavat mõtet? Vaata, kuidas tahes, külades elamine on luksus, väga kallis luksus.” „Põhimõtteliselt mind maakonnasisene bussiliiklus otseselt ei puuduta, kuna saan oma autoga minna, kuhu vaja. Bussiga sõita oleks küll palju odavam, kuid bussid liiguvad nii ebasobivatel aegadel, mistõttu ma reeglina busse ei kasuta,” sõnas Mäe.„Alevist saab veel kuidagi liikuma, aga eemal asuvate küladega on nii, et busse praktiliselt sinna ei lähe. Tagamõisas käib buss ainult esmaspäeval ja reedel, kogu poolsaar on liiklusest välja lõigatud. Ka Üruga enam igapäevast ühendust ei ole. Võõramad inimesed seda ei tea, kuna viidad-sildid on üleval, ja ootavad bussi. Buss keerab Ürusse sisse ainult kahel päeval nädalas. Kes ise ei sõida, aga omavad maal suveelamist, siis ka neil pole võimalik maakohta korras hoida.”Nädalavahetustel on olukord Elle sõnul veelgi hullem, kusagile ei pääse. Kuid ka maainimene tahab vahel teatrisse või kontserdile minna! „See ei tule kõne allagi. Nädalavahetusel ei saa need, kellel autot ei ole, isegi päevasele üritusele minna. Või kui lapsed käivad kaugemal koolis, näiteks Tartu ülikoolis, siis peab leidma kellegi, kes Kuressaarde bussi vastu läheb, sest Tartu buss jõuab linna pool kümme õhtul, aga kell üheksa väljub viimane buss Kihelkonnale. Selliseid asju on palju, ega ma kõigist ei teagi.Olen 1972. aastast pidev sõitja ja meie majapidamises on kaks autot. Saame mehega ka ühel ajal sõita, kui on vaja. Ainult niimoodi on võimalik maal elada, kui sul on auto, millega igal hetkel saab minna. Ja vajadusi tekib vahel ka ootamatult. Ühistranspordi teema on külades masendav.”Kas ühistransport on maainimesele kõige suurem valupunkt? „Ühistransport ja kaubandus. Paljudes külades käib autolavka kord nädalas, seda on vähe. Meie vallas (kuigi kirjutatakse juba Saaremaa vald, aga see hakkab tööle uuest aastast – toim) on siiani olemas kaks bussiringi. Pidula–Üru–Kuumi ja Tagamõisa. Vallavalitsus pani reedeti valla kulul käima nende piirkondade inimeste toomise Kihelkonna alevisse. Teeninduspunkt jääb ju nagunii alles, kes tahab, saab käia ka surnuaial ja poes. Ka see on asi, kui kaks korda nädalas saab osta pehme leivagi.”Vald on korraldanud ka inimeste linna arsti juurde viimise. Elle lausus, et mismoodi see suure valla tingimustes jääb, sellest ei ole nad veel päris hästi aru saanud.„Öeldakse, et külades ei ole sõitjaid, aga küladest ei julgetagi sõita, kuna sõita saab kas ühe otsa või tuleb meeletult oodata. Vanainimene ei suuda aga kaua oodata. Kuhu ta läheb? Meie sotsiaalbussi kasutajad soovivad peamiselt poodi minna, aga kus ta vahepeal on? Suvel istub veel pussipeatuses pingil või kaupluse ees... Aga talvel külmaga? Kaupluses ei ole ka enam seda ruumi, kus saab aega parajaks teha. Vanasti oli meil kaupluse ees kolm lauakest ja toolid, letist sai osta saiakesi ja tassi kohvi, aga nüüd, kui kooperatiiv on kulud kokku tõmmanud ja kõik pinnad peavad olema maksimaalselt kasutatud, ei ole seda võimalust enam ammu olnud.”Elle arutles veel, et kui bussiliiklus oleks tasuta, sobilik ja tihedam, saaksid inimesed tööl käia ka linnas, kuna alampalgalähedasi töökohti on rohkem kui soovijaid. „Samas, kui tööl käimisega küllaltki suur summa maha sõita, kas sel on sügavat mõtet? Vaata, kuidas tahes, külades elamine on luksus, väga kallis luksus.”

Veel artikleid samast teemast »