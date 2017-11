Maakond

Üks väärt leib jälle juures

Laupäev, 11. november 2017.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 11. november 2017. Aivo Kanemägi (vasakul) ja Alar Aksalu Peakoka Peedileiba esitlemas. FOTO: Valmar Voolaid Neljapäev oli Coop Saaremaa uuendatud Tooma Konsumis tõenäoliselt rahvarohkeim päev poe eksisteerimise jooksul. Kui keskpäeva paiku leidus veel mõni üksik koht auto parkimiseks, siis veerand tundi enne nelja tuli teha tiir ümber kaupluse ja ikkagi parkida sõidutee ääres. Mitte ainsatki vaba parkimiskohta ei olnud.



Kell neli oli ilusas avaras ja kaubarohkes poes välja kuulutatud uue leiva esmaesitlus. „Täna Tooma kaupluses tutvustatav Peakoka Peedileib on esimene GOSPA restorani leibade hulgas, mis on saadaval ka jaemüügis. Tegelikult oleme Karja Pagariga koostööd teinud juba kaua ja välja töötanud uusi tooteid.



Peedileiva mõte tuli mul inspiratsioonina pannileivast. Oleme sellesse lisanditena pannud punapeeti, röstitud sibulat ja küüslauku. Peedi kasutamise mõte küpsetises on mul juba lapsepõlvest,” ütles peakokk Alar Aksalu GOSPA-st, mis on Eesti parima pererestorani tiitli võitnud kahel aastal.



Tema vanaema tehtud unustamatu pannileiva maitset olevat noor kokk tihti taga igatsenud. Sel kevadel sai mõte peedileivast aga nii tugevaks, et sündis järjekordne koostöö Karja Pagariga. „Oleme kaks aastat sel teemal rääkinud, kuid kevadest saati oleme leiba testinud, kaks nädalat tagasi Tallinna toidumessil. Messil oli leib väga menukas, inimestel tekkisid degusteerides head emotsioonid. Leib on veelgi maitsvam, kui seda kergelt röstida, siis pääsevad peedi, sibula ja küüslaugu maitsed rohkem esile. Enne jõule peaks poekettide jaoks valmima ka õige pakend,” lisas peakokk.



„Oleme Alariga juba pikemat aega teinud koostööd GOSPA restorani varustamiseks järjekordse hea täisteraleivaga. Siiani oleme andnud neile leibasid nimega GOSPA, Ots, Krõbeleib jm, mida poest saada ei ole. Täna on aga selline pidulik hetk, mil ka jaemüüki mineva Peakoka Peedileiva siinne esmaesitlus just algas,” rääkis Karja Pagariäri juhataja Aivo Kanemägi.



„Uus toode on igati tervislik – rukki täisterajahust ja väga heade maitselisanditega. Nisujahu me ei lisa, leib on naturaalse juuretisega ja e-ainete vaba. See leib sai hiljuti toimud toidumessil väga sooja vastuvõtu osaliseks. Oleksime võinud seda seal tunduvalt rohkem müüa, kuid meil lihtsalt ei olnud võimalust seda rohkem teha ja kaasa võtta. Sellise sooja vastuvõtu tõttu suurel messil otsustasimegi leiva esmaesitluse korraldada ka kodusaarel.”



Uustulnuk Peakoka Peedileib on jaekaubanduses alates detsembri keskpaigast, Tooma ja Karja Pagari poes alates 9. novembrist.



