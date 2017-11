Maakond

Laulukants Taritu rõkkas taas laulust

Neljapäev, 02. november 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 02. november 2017. Taritu memme-taadi lauluklubi oma 15. sünnipäevakontserdi lõppedes lillesülemite ja uue nimega Vallatu Pärlikee. Paremalt: Rein Niit, Heino Laht, Maia Pehme, Liia Kuusk, Erna Niit, Silvi Sepp, Iivi Argel, Helda Melnik, Helga Ruumet ja Aino Armuand. Ees tuleviku-staarid Rickie, Morten ja Saskia. FOTO: Urve Vakker Oktoobrikuu viimasel, vihmasegusel pühapäeval oli paljudel asja Taritusse, kus tähistati sealse lauluansambli 15. sünnipäeva.



Pool tundi enne algust oli endise koolimaja, praeguse seltsimaja väiksevõitu saal inimestest täitumas. Tuleb märkida, et kõik sisse ei mahtunudki, osa elas toimunule kaasa lahtise ukse kaudu esikust.



“Täna on Taritu memme-taadi lauluklubil tähtis päev – 15. sünnipäev, nagu see oli aastakümneid tagasi siinsamas majas nende eelkäijal. Minu käes on päevinäinud kaust, milles on Linda Lahe ettekanded. Leidsin teiste seast ühe sissekirjutise aastast 1975, mil Linda juhendatav ansambel sai 15-aastaseks. Saame selle põhjal öelda, et memme-taadi eelkäija loodi aastal 1960,” alustas Taritu kultuurijuht Aili Salong.











Aili luges järgnevalt katke Linda kirjutatust: “See oli 1960. aasta jaanuaris või veebruaris, kui selleaegne Varuli Ranna naiskomisjon pidas plaani, kuidas naistepäeva tähistada. Kuna kolhoosis oli kolm brigaadi, otsustati, et iga brigaad esineb oma kavaga. Lõmala brigaad esitas Koidula kolmevaatuselise näidendi “Kosjakased”, Kotlandi brigaadil oli naisansambel ja Taritu-Riksu Lahetaguse brigaadil laulu- ja tantsuansambel. Teised kollektiivid lõpetasid pärast naistepäeva tegevuse, aga minule kui selleaegsele rahvamaja juhatajale pakkus huvi laulu- ja tantsuansambliga jätkamine. Selle repertuaar oli väga omapärane ja sobis sellisele eale. Kuna inimesed olid nõus edaspidigi laulma, hakkasime sihipäraselt harjutama... Kuna lauludel noodid puudusid, õppisime neid seltsimees Jõgi laulmise järgi.”



Memme-taadi ansambli sünd



Pärast sellist toredat meenutust võttis kultuurijuht fookusesse tänased sünnipäevalapsed. “2002. aastal loodi memme-taadi lauluklubi, juhendama asus Erna Niit. Tuli hulgaliselt uusi lauljaid ja uut repertuaari. Nende esinemisgraafik on väga pikk ja neil on ka rahvusvahelist haaret. Nende laulud on salvestatud kahele plaadile ja osa on välja antud ka lauluraamatuna. Igal laulukollektiivil pole seda õnne, et endal oleks laulumeister, kuid Erna seda on. Ansambli kullafondi kuuluvad just Erna autorilaulud. Täna esitamisele tulevatest on pooled Erna looming. Ma kutsun teie ette Taritu memme-taadi lauluklubi juhataja Erna Niidi ja tema lauljad.”



See oli väga ilus sissejuhatus kohalikult kultuurijuhilt kaks tundi kestvale imelisele kontserdile, teist kaks kulus veel peolauas.



Peategelane Erna Niit: “See, et meid on siin palju koos, näitab, et meil on palju sõpru. Aga me ei tee mingit akadeemilist kontserti, vaid tahame olla kõik rõõmsalt koos. Kui laulame, laulge meiega kaasa, kui tantsitakse, lööge jalaga takti. Nii, kuidas keegi soovib, peaasi, et teil oleks tore olla. Meie esimesed kaks laulu on pühendatud tänasele kontserdile, need on “Meie oma laul” ja “Pidupäeva polka”.” Mõlemad Erna loodud.



Viis aastat tagasi oli Erna ja tema kauaaegse hea tuttava Annika Iini vahel olnud väike aasimine ansambli nime pärast. Annikale ei olevat Taritu ansambli senine nimi meeldinud, kuna nime paneku ajal ei andnud nooruslikud lauljad veel memme-taadi vurhvi välja.



Peasünnipäevaline võttis seekord nimeteema uuesti üles. “Meil on siin seitse toredat tüdrukut ja kaks pärli – meie mehed. Kutsun kõiki hellitavalt oma pärlikeeks, mis sobiks ju hästi meie uueks nimeks.” Kontserdi lõpus selgus, et ansamblile on uus nimi sündinud. Nime Vallatu Pärlikee kiitis heaks ka endine hinnatud tantsujuht Annika Iin.



Nagu merelaine...



Külalistest oli ülemeretulnutel esimesena au oma tantsuline tervitus rahva ette laotada. Selleks oli Pirita sotsiaalkeskuse eakate rühm Merelaine. Eakusest oli asi tegelikult kaugel, naised olid väga graatsilised ja väljendusrikkad, täpselt oma nime väärilised. Rühma juhendaja Ivi Tanimäe tänas kutse eest ja ütles enne tantsupalasid peo põhjustajatele: “Imetlen, kuidas te üksteist hoiate, isegi laulmise ajal hoiate üksteisel käest kinni.”



Mõnusate tantsujuht Ulvi Põld: “6. oktoobril toimus Kärla rahvamajas üks Lääne-Saare valla üritus, kus arutasime, milline peaks olema valla viimane ehk tänuüritus. Milline see peaks olema? mõtlesin. Siis tekkis hea mõte pöörduda Lääne-Saare valla kultuuritöötajate nimel Erna poole, sest ta on väga loominguline ja ehk kirjutab ta ka meile laulu, kus laulu sisse oleks pandud suure valla kõik piirkonnad. Ja sündiski koostöö, Erna tegi sõnad ja viisi, suurepärase laulu.



Aitäh, Erna!” Seejärel kinkisid Ulvi Mõnusad vaatajatele kolm vahvat tantsu.

Taritu pärlitel on kujunenud sõprussidemed ka Kuressaare seltskonnatantsurühmaga Marleen. Seekordne oli vähemalt neljas kord koos pidutseda. Viimane esitatud tantsudest oli ansambli repertuaaris olev laul “Saaremaa”, mille seadis tantsuks rühma juhendaja Merle Sillavee. Esinemise lõppedes ütles Erna, et seda lugu koos tantsimisega tuleb korrata.



Teisest Saaremaa otsast



“Me tulime teisest Saaremaa otsast teile külla. Seda ehk ka seetõttu, et möödunud aastal käisite teie meil külas. Tänases kingikorvis on teile mälestuseks plaat, millel on möödunud aasta üritus jäädvustatud.

Kuna Pöide Aderkasid on 30-aastased, kingime ka meie juubelikalendri, kus on sees kõik meie ringid ja tegevused,” oli Aili Juhkami tervitus. Loomulikult oli selles ka Ernale ja tema “kuldkõridele” sünnipäeva-õnnesoovid.



Aderkasid tegid publikule suure üllatuse, kui üks pikk ja sihvakas mees nagu lipumast kitarri saatel lauluhääle valla päästis.



Superilus hääl, nii et pärlikeesid on ka Saaremaa teises otsas. Ja igal pool mujal, leitagu nad vaid üles. Nagu on Taritus üles leitud tänastele sünnipäevalastele lisaks veel seitse pärli – Taritu meesansambel, kes on tihti esinema kutsutud spaades viibivatele Rootsi ja Soome gruppidele. Selles mehiste häälte pundis oli jutuvestja roll usaldatud Erna ja Rein Niidi pojale Rihole. Šikkidel meestel olid ees šikid puidust kikilipsud, mille autor on laulupoiss Kalmet Valge.



Aga esinemisüllatused sellega veel ei lõppenud. Võib-olla saabki suurimaks üllatuseks pidada seda, et Taritu memmedel-taatidel on loota tugevat järelkasvu. Erna ja Reinu tütar Marju vanem poeg Rickie (6. kl õpilane) ja tütar Saskia (4. kl õpilane) laulsid “Kus on minu koduke” koos ansambliga.



