Maakond

Poistelaagris tutvuti mehiste teemadega

Kolmapäev, 23. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 23. august 2017. Langevarjusportlane Antti Kopliste näitas kuidas vari kotist välja pääseb. FOTO: Meriliis Metsamäe Kaheksa nädala vältel alates jaanipäevast toimus loomemajas kolmapäeviti poistele meeste tegemiste elukool, mille raames meisterdati ja omandati teadmisi merendusest langevarjuspordini välja.



Sarja jooksul laiendati laste silmaringi ja kasvatati elamise julgust. „Koos Taavi Kleiniga valmistati taaskasutuse õpitoas painutatud lusikatest nagi. Mereohutuse spetsialist Tiit Kruuse viis poisid Roomassaare sadamasse Runö kaptenisilda ja masinaruumi vaatama ning pajatas meremehe ametisaladustest ja mereohutusest.



Rannikuelu, taimi ja kalu õpetas tundma kalamees ja harrastusornitoloog Hillar Lipp, kes viis huvilised Nasva jõge mööda paadiga merele. Oma hobi, ehtsate laevamudelite meisterdamise köögipoolt tutvustas kapten Tiit Jõgi.

Kõige suurem huvi oli aga pääseda käsitöömeister Paul Tohvi töötuppa, kus sai valmistada väikese kraanaga laeva. Julgematele tutvustas mitmekülgsete huvidega Antti Kopliste langevarjusporti,“ loetles kava kokku pannud loomemaja vabatahtlik Anu Hiiuväin.



Kõigile midagi



Suvesari sai möödunud nädalal ühele poole, viimases poiste-tüdrukute ühises õpitoas innustas meisterkokk Juss Lindmäe lihtsamaid toite valmistama ja lauda katma.



Tüdrukud said aga MTÜ Saaremaa Loomemaja liikmete juhendamisel esmaspäeviti proovida traditsiooniliste oskuste suve raames naiste näputöid. Õpitubades kooti, heegeldati, vilditi, tikiti ja õmmeldi ning käsitseti nahka ja savi.

Eesmärk oli ärgitada neidusid suvel sõrmedel käia lasta lootuses, et mõni neist avastab endale uue inspireeriva tegevuse.



Langevarjuspordist, õhuliuglemisest ja kasutatavast varustusest rääkinud kellassepp, muusik ja langevarjusportlane Antti Kopliste tõi näha ka varustuse, mida igaüks sai oma käega katsuda.



Taustaks näitas ta oma kiivrikaameraga tehtud videoklippe erinevatest kujunditest, mille tegemises ta kaasa on löönud. Nimelt tehti tänavu Portugalis Eesti langevarjuklubiga uus Eesti rekord, milles osales 29 inimest. Eelmine rekord oli kuue aasta tagune 24 liikmega tehtud kujund.



Muu hulgas tõi Kopliste ka võrdlusi langevarjude ja autode vahel. „On niiöelda veo-, sõidu- ja sportautod. Mida kogenum hüppaja, seda väiksema varju ta pea kohale valib,“ selgitas ta.



Langevari kui sportauto



„Kui õpilane läheb oma esimesele soolohüppele, on tema varju suurus umbes 17–18 ruutmeetrit. Ma ise kasutan aga umbes kaheksaruutmeetrise pinnaga langevarju,“ lisas Kopliste, tõdedes, et mida pisem vari, seda kiirem ja lühem lend.



Vabalangemise osa kestab vaid minuti ning niiöelda õigele kõrgusele jõudmisest annab teada kas käele pandud altimeeter, mis on nagu suur käekell, millelt näeb kõrgust, või kiivris seadistatud häälega kõrgusemõõtja.



Hüpatakse välja nelja kilomeetri kõrgusel ja hiljemalt 1000 meetri pealt tuleb vari avada. Veel on võimalik soetada pürolaenguga „elukindlustus“ ehk avamisautomaat, mis umbes 300 meetrit enne maapinda avab automaatselt varuvarju, kui inimese langemiskiirus on üle 35 m/s. „Sellisel juhul pole hüppaja mingil põhjusel varju avanud või on see lennukõlbmatu,“ seletas ta.



Hüppestiile on erinevaid. Kopliste tegeleb kõhuli ja vertikaalasendis vabalangemisega. Veel hüpatakse tiibkostüümiga, mis meenutab lendorava moodi liuglemist. Koos kogenud instruktoriga saab sooritada ka tandemhüpet. Sarja jooksul laiendati laste silmaringi ja kasvatati elamise julgust. „Koos Taavi Kleiniga valmistati taaskasutuse õpitoas painutatud lusikatest nagi. Mereohutuse spetsialist Tiit Kruuse viis poisid Roomassaare sadamasse Runö kaptenisilda ja masinaruumi vaatama ning pajatas meremehe ametisaladustest ja mereohutusest.Rannikuelu, taimi ja kalu õpetas tundma kalamees ja harrastusornitoloog Hillar Lipp, kes viis huvilised Nasva jõge mööda paadiga merele. Oma hobi, ehtsate laevamudelite meisterdamise köögipoolt tutvustas kapten Tiit Jõgi.Kõige suurem huvi oli aga pääseda käsitöömeister Paul Tohvi töötuppa, kus sai valmistada väikese kraanaga laeva. Julgematele tutvustas mitmekülgsete huvidega Antti Kopliste langevarjusporti,“ loetles kava kokku pannud loomemaja vabatahtlik Anu Hiiuväin.Suvesari sai möödunud nädalal ühele poole, viimases poiste-tüdrukute ühises õpitoas innustas meisterkokk Juss Lindmäe lihtsamaid toite valmistama ja lauda katma.Tüdrukud said aga MTÜ Saaremaa Loomemaja liikmete juhendamisel esmaspäeviti proovida traditsiooniliste oskuste suve raames naiste näputöid. Õpitubades kooti, heegeldati, vilditi, tikiti ja õmmeldi ning käsitseti nahka ja savi.Eesmärk oli ärgitada neidusid suvel sõrmedel käia lasta lootuses, et mõni neist avastab endale uue inspireeriva tegevuse.Langevarjuspordist, õhuliuglemisest ja kasutatavast varustusest rääkinud kellassepp, muusik ja langevarjusportlane Antti Kopliste tõi näha ka varustuse, mida igaüks sai oma käega katsuda.Taustaks näitas ta oma kiivrikaameraga tehtud videoklippe erinevatest kujunditest, mille tegemises ta kaasa on löönud. Nimelt tehti tänavu Portugalis Eesti langevarjuklubiga uus Eesti rekord, milles osales 29 inimest. Eelmine rekord oli kuue aasta tagune 24 liikmega tehtud kujund.Muu hulgas tõi Kopliste ka võrdlusi langevarjude ja autode vahel. „On niiöelda veo-, sõidu- ja sportautod. Mida kogenum hüppaja, seda väiksema varju ta pea kohale valib,“ selgitas ta.„Kui õpilane läheb oma esimesele soolohüppele, on tema varju suurus umbes 17–18 ruutmeetrit. Ma ise kasutan aga umbes kaheksaruutmeetrise pinnaga langevarju,“ lisas Kopliste, tõdedes, et mida pisem vari, seda kiirem ja lühem lend.Vabalangemise osa kestab vaid minuti ning niiöelda õigele kõrgusele jõudmisest annab teada kas käele pandud altimeeter, mis on nagu suur käekell, millelt näeb kõrgust, või kiivris seadistatud häälega kõrgusemõõtja.Hüpatakse välja nelja kilomeetri kõrgusel ja hiljemalt 1000 meetri pealt tuleb vari avada. Veel on võimalik soetada pürolaenguga „elukindlustus“ ehk avamisautomaat, mis umbes 300 meetrit enne maapinda avab automaatselt varuvarju, kui inimese langemiskiirus on üle 35 m/s. „Sellisel juhul pole hüppaja mingil põhjusel varju avanud või on see lennukõlbmatu,“ seletas ta.Hüppestiile on erinevaid. Kopliste tegeleb kõhuli ja vertikaalasendis vabalangemisega. Veel hüpatakse tiibkostüümiga, mis meenutab lendorava moodi liuglemist. Koos kogenud instruktoriga saab sooritada ka tandemhüpet.

Veel artikleid samast teemast »