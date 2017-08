Maakond

Restoranide nädal tõstab esile kohaliku tooraine

Kolmapäev, 23. august 2017.



Saaremaa restoranide nädalal pakutavad road valmivad peamiselt saarel kasvanud toorainest. Saaremaiseid roogi pakuvad 4.–10. septembrini toimuval restoranide nädalal 14 toidukohta.



„Huvi kohaliku ja täisväärtusliku toidu vastu suureneb kõikjal. Sügis on Saaremaal rikkalik ja seepärast on restoranide nädala menüüdeski suurem rõhk just saarel kasvatatul,“ rääkis Saaremaa toidufestivali projektijuht Angela Nairis. „Kohalikule toidule keskendumine on ka üks põhjus, miks mullu leidis juba üle 18 000 külastaja tee festivalile.“



Restoranide nädal kuulub Saaremaa toidufestivali programmi, mis koosneb tänavu rohkem kui 15 kohalikku toitu ja toidukultuuri tutvustavast sündmusest.



Nädala jooksul saab osaleda juba traditsioonilistel üritustel: Väikese väina tammil toimuval Väinatammi Lustipiknikul, õunakohvikute päeval ja suurel turupäeval ning sügislaadal, lisaks kohalike toodete esitlused. Tänavu toimub festivali raames esmakordselt tippkokkade osalusel õhtusöök „Põrsas kotis“, mille menüü ja toimumiskoht on toimumise hetkeni saladus.



