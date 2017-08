Maakond

Saarlased lähevad Piirissaarde sibularetkele

Kolmapäev, 23. august 2017.



Juba neljandat korda saab teoks saarlaste sibularetk, mis seekord kannab nime „Saarelt saarele toetusaktsioon. Teeme talve tervemaks“.



„Saar toetab saart ja meie teame, mis tähendab saareline elu,“ märkis MTÜ Saaremaa Kodukant eestvedaja Reet Viira. Ta lisas, et kui varem on toodud sibulaid saarele teistest kantidest, siis seekord sündis otsus tuua neid saarele Piirissaarelt.



Sibul on pakitud 40-kilostesse kottidesse, kuid võib ka väiksema koguse tellida. Seekord sõidab koos Reet Viiraga Piirissaarde kaasa kakskümmend inimest. Sibularetk toimub 24. ja 25. augustil ning koormaga jõutakse Saaremaale tagasi 26. augustil.



Sibularetk sünnib koostöös MTÜ Saaremaa Kodukandi, Eesti Looduskaitse Seltsi Saaremaa osakonna ja Piirissaare vallaga. „Alustame sibulaga, pärast vahetame ka kultuuri," muigas Viira, kelle sõnul on tuleval aastal plaanis Saaremaa parimad kultuurikollektiivid viia Piirissaare päevadele esinema.

