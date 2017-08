Maakond

Metsatöllu kontsert tõi kohale massid

Kolmapäev, 23. august 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 23. august 2017. Nagu ühele õigele Metsatöllu esinemisele kohane, loopis selgi korral rahvas kontserdi ajal juukseid ja laulis kaasa. FOTO: Sigrid Osa Möödunud laupäeval toimus Kahutsi maalinnal taas suurepärase miljööga kontsert, kus üles astusid Tanel Padar & The Sun ning folk-metal bänd Metsatöll. Traditsiooniks saanud augustikontsert maalinnal tõi kohale massiliselt muusikasõpru.



Üritust ilmestas soe suveõhtu ja hingematvalt kaunis loojang. Pöide vallavanem Andres Hanso tõdes, et jälle sai vald hakkama millegi väga võimsa ja meeldejäävaga.



„Kontsert Kahutsi maalinnal oli minu arvates vähemalt sama vägev kui esimene! Kui mitte vägevamgi. Ja siis kõige lõpuks ka veel see tulevärk. Sõnu pole!“ sõnas Hanso.



Tanel Padar & The Sun küttis meeled kuumaks. Peatselt laiali mineva bänd oma esinemisel mööndusi ei teinud ja rokkis täpselt niisama hästi kui alati. Ööpimeduses kogunes rahvast vaid juurde ja kui Metsatöll lavalauad vallutas oli bassi tunda läbi kere. Loobiti juukseid ja lauldi kaasa. Just nii nagu ühele õigele Metsatöllu kontserdile kohane.



Õhtu tipphetk oli ilutulestik, mis saadeti õhku „Lahinguväljal näeme, raisk!“ loo saatel. Õhtu muutsid müstilisemaks maalinna nõlvadele paigutatud laternad ja lava kõrval olevad tulekolded. Kui möödunud aastal lubas Metsatöll laval, et ka tuleval aastal kontsert tuleb, siis tänavu sellist lubadust ei antud, sest ühinemise eel polevat midagi veel kindel. Üritust ilmestas soe suveõhtu ja hingematvalt kaunis loojang. Pöide vallavanem Andres Hanso tõdes, et jälle sai vald hakkama millegi väga võimsa ja meeldejäävaga.„Kontsert Kahutsi maalinnal oli minu arvates vähemalt sama vägev kui esimene! Kui mitte vägevamgi. Ja siis kõige lõpuks ka veel see tulevärk. Sõnu pole!“ sõnas Hanso.Tanel Padar & The Sun küttis meeled kuumaks. Peatselt laiali mineva bänd oma esinemisel mööndusi ei teinud ja rokkis täpselt niisama hästi kui alati. Ööpimeduses kogunes rahvast vaid juurde ja kui Metsatöll lavalauad vallutas oli bassi tunda läbi kere. Loobiti juukseid ja lauldi kaasa. Just nii nagu ühele õigele Metsatöllu kontserdile kohane.Õhtu tipphetk oli ilutulestik, mis saadeti õhku „Lahinguväljal näeme, raisk!“ loo saatel. Õhtu muutsid müstilisemaks maalinna nõlvadele paigutatud laternad ja lava kõrval olevad tulekolded. Kui möödunud aastal lubas Metsatöll laval, et ka tuleval aastal kontsert tuleb, siis tänavu sellist lubadust ei antud, sest ühinemise eel polevat midagi veel kindel.

Veel artikleid samast teemast »