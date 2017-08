Maakond

Torgu kuningriik kutsub juubelipidustustele

Reede, 18. august 2017.



Täna, 18. augustil möödub 25 aastat Torgu kuningriigi väljakuulutamisest. Humoorikast alatoonist hoolimata oli Torgu kuningriigi loomine erakordne pretsedent mitte ainult Eestis, vaid kogu maailmas. Üks kena Sörve nali on ikka üks tösine asi.



Tänaseks meie hulgast lahkunud Leevi Häng nägi kuningriigi idees vahendit, et võidelda Eesti Vabariigi taastamise järgselt olukorraga, kus Torgu valla taasloomine koos kogu siinse rahvaga seadusandjate poolt lihtsalt ära unustada taheti. Peaeesmärk oli, et ka taga-sõrulastel oleks võimalus realiseerida oma põhiseaduslikku õigust omaenese eluolu sättimiseks kohaliku omavalitsuse kaudu.



Lisaks Torgu valla taastamisele aitas kuningriigi idee kaasa Sõrvemaa laiemale teadvustamisele, turisminduse arengule ning sõrulaste eneseteadvuse tõstmisele. Nüüd on taas päevakorral omavalitsuste kadumine. Seega on taas aeg rakendada kuningriigi ideed Sõrvemaa huvides, mille tarbeks aastapäeval sobilik plaan kokku panna.



Koduste leibade võistumekkimine



Aastapäeva pidustused leiavad aset homme ja ülehomme. Laupäeval kella 14 paiku läbib kuningas Kirill I eskort Kuressaare linna ja kell 14.30 külastab Kirill Salme viikingiturgu, kus muuhulgas annab üle mõned aumärgid Sõrve asja ajajaile.



Kell 16 avab kuningas aga üheteistkümnenda Laadla leivapäeva, mis ongi seekord pühendatud Torgu kuningriigi 25. sünnipäevale. Tavapäraselt toimub kohapeal ühisloitsuga leivategu ning koduste leibade võistumekkimine. Lisaks on seekord välja kuulutatud konkurss ka parima koduõlle, koduveini ning kalapala tiitlile, et toetada meie traditsiooniliste oskuste au sisse tõstmist.

Seejuures tähistab kalapala mitte ainult kodusaare vetest püütud kalast valmistatud kõige maitsvamat või põnevamat suupistet. Siia sobivad ka näiteks vähist, kuningriigi vapiloomast teost jms valmistatud ampsud – kõik, mis on kunagiste mungakloostrite paastutoidu eeskujul „mittelihast” tehtud. Konkursil osalejad võiks jälgida, et nende kraamist kannataks teha pisikesi portse vähemalt viiekümne inimese maitsemeele testimiseks.



Konkursile saab registreeruda telefonil 515 7825. Kolme rahva poolt parimaks tunnistatud leiva ning parima koduõlle, -veini ja kalapala autorid saavad avalikuks ning auhinnatud. Lisaks veel ametliku õiguse kasutada nimetust „Torgu kuningriigi lemmik”.



Samuti on kõik oodatud osalema heategeval kirbuturul. Õhtut saadavad rahvalik muusika, tants ja mäng. Hiljem on avatud Angerja baar ning rahvast tantsitab ansambel Paharet.



Müügil uued Torgu rahad ja postmargid



Pühapäeval kell 14 algab aastapäevapidu, mida Kirill I käskis peenutseva kuningliku vastuvõtu asemel nimetada kohtumiseks vanade sõpradega ja kuhu on kõik osalema oodatud. Ka riietus on täiesti vaba, aga mõlemal päeval oleks väga meeldiv rahvariide kandmine.



Mõlemal päeval on saadaval ka piiratud koguses kuningriigi maja- ja mastilippe, vimpleid, sümboolikaga särke, kleebiseid jms. Müüki tulevad uued Torgu rahad ning postmargid. Ostuhuvilised peaks varuma sularaha.



Pidukõnede ja aurahade üleandmise järel pakub kuningas külalistele pruukosti ühiseks söömaajaks. Lisaks toimub kuningriigi vapilooma sugulaste, viinamäetigude suur võiduajamine panuste peale. Oma treenitud võidusõiduteo võib igaüks ise kaasa võtta, aga neid saab hädapärast ka kohapealt. Muusikat teevad Ees-Sõrve Küi ning mandrilt Marko Matvere VLÜ.



Kuningriik oma rahvast ei maksusta ja pidulistelt piletit ei küsi. Seepärast on ülimalt oodatud iga inimese jõukohane toetusannetus, mida saab üle kanda Diskreetse Suverääni Varade Halduse kontole (DS Varahaldus OÜ; konto nr EE101010220051369010).



