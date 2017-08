Maakond

Naiskunstnikud Islandilt avavad näituse naistest

Neljapäev, 17. august 2017.



Täna kell 16 on Kuressaare Raegaleriis kahe Islandi naiskunstniku, Halldóra Helgadóttiri ja Gudrún Halldórsdóttiri näituse avamine.



Maalikunstnik Halldóra Helgadóttir ja keraamik-skulptor Guðrún Halldórsdóttir on Islandi kunstnikud, kes on kunstihariduse omandanud oma kodumaal ning täiendanud ennast ka mujal maailmas. Mõlemad naiskunstnikud leidsid oma loomingulise tee suhteliselt hilja, olles 40-ndates aastates.



Alates 1990-ndatest on neil olnud nii isik- kui grupinäitusi Islandil kui ka välismaal. Mitmel korral on Halldóra ja Gudrún teinud koos näitusi, mida on ühendanud idee inimese ja looduse ühtekuuluvusest.



Halldóra Helgadóttir alustas kunstiõpinguid Islandil ning on tänaseks esinenud oma maalidega Islandil, Taanis, Eestis, Hollandis ning on osalenud erinevates projektides. Halldóra on romantilise hingelaadiga kunstnik, kes otsib taimede varjatud ilu ja tähendust. Ta on leidnud põnevaid sarnasusi inimeste ja taimede käitumises, uurides tuntud lillemaalijate loomingut läbi kunstiajaloo. Halldóra lillemaale ja naisfiguure oli võimalik näha esmakordselt Raegaleriis 2006. aasta suvel, näitus kandis pealkirja „Õitsemisaeg“.



Gudrún Halldórsdóttir on kunstiharidust omandanud Islandil ja Ameerikas. Ta elas 15 aastat USA-s ning leidis seal oma niši skulptorina. Ameerikas viibitud aeg võimaldas tal oma loomingulisi püüdlusi järgida ja kehtestada end keraamikuna. Nüüdseks on ta juba mõnda aega Islandil tagasi, omab stuudiot Reykjavikis ning tema tööd on esindatud galeriides Islandil ja USA-s.



Kes on naine



Islandi kunstnike seekordne näitus Kuressaare Raegaleriis räägib naistest. See on kunstnike liberaalne tõlgendus naisküsimusest tänapäeva maailmas ning annab mitmekülgse ülevaate sellest võluvast olevusest, kes on naine. Halldóra Helgadóttiri maalid käsitlevad näituse sotsiaalsemat poolt, kujutades erinevaid naisi töösuhetes või oma igapäevatoiminguis.



Näituse pehmemat poolt esindavad Guðrún Halldórsdóttiri keraamilised skulptuurid – baleriinid, torsod jm. Need värvilised kujukesed on erinevates poosides ja situatsioonides ning välise glamuuri taga võib aimata neisse kätketud probleeme ja sümboleid.



