Tosinas line-tantsu maraton Aavikul

Neljapäev, 17. august 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 17. august 2017. Tänavune ühisfoto, paraku Monika rühm selleks ajaks kohale ei jõudnud. FOTO: Vilma Rauniste Juulikuu viimane pühapäev on juba kahe- teistkümnel aastal paljudel tantsu- himulistel möödunud Laimjala valla Aaviku tantsuplatsil. Õigemini heinamaal, mis igal aastal kuivamas olevate heinakärbiste kõrvalt mustaks tallatakse.



Seekordne ilm oli tantsijatele väga armuline. Ehkki pilved olid valmis korralikuks sabinaks, seda ei juhtunud. Pääseti ka päikeseleitsakust. Vahelduvalt pakkus ilmataat päikesesära sekka pilvist jahedust ja tuule kosutavat kargust. Ilma selleta olnuks raske 80–90 tantsu ära tantsida.



Alati on selleks päevaks tee ette võtnud ka mitmed inimesed mandrilt.

Pooltel tantsupäevadel on osalenud Karita Vard Elvast. “Mina käin tantsimas Elvas ja ka Tartus treener Tiia Suurtee juures. Vahepeal käisin koos treeneriga ka Puhjas. Siin, Laimjala Aaviku aias olen ma kuuendat korda, sest mulle väga meeldivad saarlased ja mulle meeldib ka line-tants. Selle tantsuliigiga läheb mul 12. aasta. Aga minust olete juba kirjutanud, õigem oleks arvamust küsida mu kaaslase käest,” rääkis Karita. “Käisin ka teie juubeliüritusel, eelmisel aastal jäi tervise tõttu vahele. Aga täna ma lihtsalt naudin seda melu, seda fiilingut ja mõned tantsud tantsin ka ära. Line-tants on väga emotsionaalne.”



Leelo Suidt: “Mina olen siinsel tantsuüritusel esimest korda, kuid on väga tore kodune tunne. Õnneks on tantsukavas olevad tantsud mulle tuttavad. Praegu toimuvad Paides suured line-tantsu päevad, kus on kohal rahvusvahelised treenerid. Olen tantsinud 14 aastat, viimasel viiel aastal olen käinud Lätis ja Leedus individuaalvõistlustel. Sel aastal olid meistrivõistlused esimest korda Eestis. Paaris vanuseklassis olen ka võitnud. Seal on isegi 70+ tantsuklass.



Naudin line-tantsu väga. Soovitan seda kõigile. Karita kutsus mind kaasa, tal on tuttavate juures öömaja. Eile nautisime Saaremaad ja merd. Käisime Kuressaares ja Kaalis, ilmadega on hästi läinud. Täna on täpselt selline ilm nagu vaja.”



Saarlaste esimene treener



Kohal oli ka Saaremaa esimene tantsuõpetaja Tallinnast – Merle Birk. “2001. aastal tulin esimest korda Tornimäele line-tantsu õpetama. Tormisest septembrist hakkas kõik pihta.



Tegelikult tuli algatus Tornimäe kultuurimaja tollaselt juhilt Tiidult (Tint), kes sellest soovist Andres Hansole rääkis ja kes omakorda võttis ühendust oma sugulase, Eesti line-tantsu ema Kaie Zegeriga. Kaiel polnud võimalik Saaremaa ja Tallinna vahet sõitma hakata, nii võtsin selle enda kanda,” meenutas Merle.



“Mäletan esimest õhtut, kui jõudsin Tornimäe kultuurimajja. Kõik tantsuhuvilised olid lava nurgas reas, ärevil nagu väikesed päkapikud. Nad teadsid, et tuleb Kaie. Mulle on sellest siiani meeles Helle ja Eve silmad. Kuressaare tuli hiljem, 2003. hakkasin õpetama Kuressaares. See sai alguse mingitest suvepäevadest, kui Anu Hiiuväin ütles, et ehk tuleksid ka Kuressaarde õpetama. See pani mõtlema, et bussiga tulek ja kuidas ma jõuan. Aga jõudsin. 2003. jaanuaris olin kohal.



Elurütm oli siis selline, et kord nädalas käisin Saaremaal. Tallinna tagasi sain järgmisel varahommikul esimese bussiga, vist kell 5.30. Lõpus õpetasime Evega (Eve Kuningas-Mäeker – toim.) kahepeale. See oli hästi tore periood.”

Mingil ajal, kolm-neli aastat hiljem, see etapp Merle elus katkes. Bussi- ja praamipiletite hinnad olid kerkinud sedavõrd, et seda ei saanud enam tunnihinda mahutada. “Praegu olen ma line-tantsuga akadeemilisel puhkusel. 2009. aastast tegelesin rahvatantsuga. Võib-olla vaatan line-tantsu poole tagasi, mul aasta ja kolme kuune lapselapse, hakkan temaga koos trennis käima.”



Monika rühm hilines...



Sest nad olid ainsad, kes Paide tippüritusest osa võtsid, kuid kes viimase päeva ohverdasid suures osas kohalikule tantsuüritusele jõudmiseks. “Paides oli kolmepäevane rahvusvaheline tantsuüritus, kus treenereid oli ka Austraaliast, Inglismaalt, Taanist... Õppisime uusi tantse, kokku kümmekond. Saaremaalt olime sellel viiekesi. Lõpuni me olla ei saanud, kiirustasime Aaviku tantsupäevale.



Alles tagasisõidul saime teada, et ka Merle osaleb tänasel tantsupäeval, meile saadeti siit foto, millel oli Merle tantsuplatsil line-tantsu esimese kollase pluusiga,” kirjeldas treener Monika Raud.



Korraldusliku poole eest osalejate tänud võõrustajale Maire Tammele, fotograafile Maren Tammele ja valla “naasklile” Eha Ennemuistile, kes iga vallas toimuva ürituse korraldamisel oma õla alla paneb. Ja Laimjala vallale selle ürituse jätkuva toetamise eest.



