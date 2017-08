Maakond

Külastajatest pungil Inga Willa

Kolmapäev, 16. august 2017.



Kolmandat aastat kohvikut ja majutuskohta pidav Inga Toivonen on rahulolev, sest käed-jalad on aina enam tööd täis.



„Hästi on läinud, kuigi juuni oli natuke nutune, on juulis külastajaid olnud väga palju. Praegu on eriti palju. Ma ise aitan köögis, nii kiire on, et ahi ei jõua kookide ja praadidega järele. Ilma abilisteta ei saaks kuidagi läbi,” sõnas Inga.



„Bufeelaua menüü vahetub, on kala, on liha, eriti populaarsed on lihapallid, küüslaugukartulid ja kirsikook. Täna on kartul sinihallitusjuustuga. Inimesed söövad taldriku korralikult tühjaks, ei raiska toitu. See näitab söömiskultuuri ja ilmselt ka seda, et toidud on maitsvad.”



Bufeelauas oli võimalik taldrikule tõsta 10–15 erinevast anumast. Selline võimalus kestab 20. augustini. Edasi saab tellida menüüs olevaid roogasid, nagu igal pool mujal. Päevamenüü on samuti rikkalik, selles on nii kala, kana, sealiha...

