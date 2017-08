Maakond

MEIE MAA TV: Merepäevad panid puhkusele ilusa punkti

Kolmapäev, 16. august 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 16. august 2017. Põlvamaa Päntajalad tantsuväljakul. Foto: Vilma Rauniste Merepäevade korraldusmeeskond oli teinud väga tubli töö – vaadata, kuulata või lihtsalt nautida sai kõikjal, kuhu sammud viisid. Ilu oli kõikjal ja kõiges, laupäeva pärastlõunani ka ilmas. Seda külastaja mätta otsast vaadatuna. Mitmed kohalikud ettevõtjad märkisid aga, et nemad on aina enam surutud tahaplaanile ja et need ei olegi enam nagu Saaremaa merepäevad, vaid Saaremaal toimuvad merepäevad.



Järgnev on aga mõnest osasaadud etteastest külastaja mätta otsast vaadatuna. Esimene täistund kulus Marek Sadamat ja Martin Trudnikovi kuulates. Pole ime, et Marek oli valitud merepäevade juhiks – ilusa lauluvaliku kõrval jooksis tal jutt sama ladusalt ja voolavalt, mis muutis kogu esinemise veelgi nauditavamaks. Martin on aga noorusele vaatamata Henn Rebase ja Venda Tammini tõeline mantlipärija.







Kokkusaamine mehega, kes folgiplatsil Põlva Päntajalgade esitatud tantse iseloomustas, oli spontaanne, et öelda juhendajale, et nende rühmal on vale nimi. Et tegu ei ole mitte päntajalgade, vaid pigem noorte sälgudega. „Mina ei ole rühma juhendaja, olen klubi juhataja, kelle ülesandeks on tantsijate riietus ja muu selline. Timo Varik on eestvedaja ja Indrek Varik treener – mõlemad minu pojad. Minu juhendada on mitmed kultuurimaja rühmad nagu karate-, matka- ja pallimängurühmad, pojad tegevad tantsurühmadega ja tantsivad ka ise. Timol on tantsu kõrval ette näidata karate MM-i medal ja Indrekul Skandinaaviamaade karatemedal,” ütles Põlvamaa rahvatantsijate seekordne „isa” Jüri Varik.



Helisevad kausid



Laadamelu nautides sattusin kuulama ühe mehise mehe musitseerimist. Taolisi „pille” pole ma varem näinud ega kuulnud. Õrnad kristalsed helid ei lasknud plaanitud laadateed jätkata. Kuulasin ja ootasin mängu lõppu, et küsida, kellega ja millega on tegu. „Need on laulvad kristall-helikausid, olen kaheksa aastat nendega mänginud. Oma otsingute ajal trehvasin kokku mehega, kes selliste kaussidega mängis. Leidsin ka endale sellised kristallkausid ja nad on mind nüüd õpetanud. Olen käinud natuke ka õppimas, selliste meeste juures, kes on seda mängu õppinud välismaal. Kõige olulisem nende pillide juures on see, et nad on üks teraapiavahendeist. Tegelikult on see ju edasiarendus Tiibeti helikauss-pillidest,” ütles suvel Põlvamaal ja talvel Tartus elav Aivar Täpsi.

„Siin on mul 20 kausist kaasas seitse, mõni on pool meetrit lai ja siia kaasa ei võtnud. Kõiki neid saab kuulama tulla aga minu tallu või mind siia esinema kutsudes. Saaremaale tulen ma hea meelega, sest mu proua Terje on kuressaarlane.”



Aivar lisas veel, et selliseid helitekitajaid „poisse” on Eestis kolm-neli. Kontserdid olevat aga sellised, kuhu võetakse matid kaasa ja heidetakse pikali ning lastakse helidel ennast masseerida. „Mõnel tulevad nägemused, mõned lähevad rännakule, ma ise olin ühe kontserdi ajal lae all ja mõtlesin, et kas saan alla tagasi. Aga mis meie Põlvamaa talusse puutub, siis see on labürinditalu maanteemuuseumi lähedal. Otepääl on ka üks selline, nad käisid minu juures luuramas ja tegid samasuguse.”



Rahvast köitis ka Austraalia tänavaartisti Dan le Man tsirkusenipid. Mees oli isegi mõned eestikeelsed sõnad ja laused ära õppinud, kuid enda arusaadavaks tegemine näis üsna hästi toimivat käte ja miimika abil. Kavaväliselt esines mees laulmisega, seda minikitarriga saates. Kahju on sellest, et Prantsusmaa tsirkuseartist Sylvain nägemata jäi. Lauljanna Anne Veski suutis oma temperamendiga aga ka tagasihoidliku saarlase rokkima panna.



Tarkade mõttekoda kihas tarkusest ja inimestest



Mõnda kuuldud tarkuseteradest. Televisioonitäht Vahur Kersna rääkis oma kogemuste ja katsumuste põhjal, kuidas ellu jääda. „Ma olen väga seda meelt, et saatus on olemas ja et meie tee on valgustatud, aga sa pead selle ära tundma. See ei sünni televiisorit vaadates, selleks tuleb ise midagi teha. Oma tee äratundmine ei pruugi olla lihtne. Oleme konkreetsesse maanurka sündinud konkreetsel ajal, ja meie tee ei pruugi olla kirjutatud suurte tähtedega ja arusaadavas kirjas, kuid eluülesanne on igaühele antud, mis tuleb üles leida.



Meie elus on palju hetki, kui tuleb teha valikuid ja otsuseid. Oleme ju väga erinevad: paksud ja peenikesed, targad ja vähem targad, osavad ja vähem osavad, sportlikud ja vähem sportlikud... Kuidas saavad siis kõigile toimida näiteks ühed ja samad tabletid või ravimid? See äratundmine ja otsimine on igaühe enda ülesanne, otsus tuleb alati endal teha. Valikute tegemine ongi tänapäeva maailmas üks keerulisemaid ülesandeid, leida ennast ja tee selle juurde, mis on sinu jaoks kõige olulisem.”



Huvitav oli kosmosega ühenduses olevavalt tähetargalt Igor Mangilt kuulda, ehkki tema kirjutatud horoskoobid on arvatavasti kõige loetumad meediamaterjalid üldse, kuidas inimese sünniaeg mõjutab tema iseloomu ja sobivust teatud erialale. Kui sünniajal valitsevast planeetide seisust olenevalt võivad ühtedest saada muusikud, teistest teadlased, kolmandatest pangandustegelased ja rikkad, neljandatest usuinimesed või hoopis sopajoodikud, siis milleks muuks kui saatuseks saab seda nimetada...

