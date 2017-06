Maakond

Tarvo Trei: sellel kohal on minu jaoks ajalugu ja tähendus

Laupäev, 10. juuni 2017.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 10. juuni 2017. Tallinlased Tarvo ja Merike Trei on Saaremaa metsade vahel mütanud juba tosin aastat. Saun ja kümblusvann on osa objektidest, mis rajatud. Foto: Priit Rauniste Tallinlane Tarvo Trei on juba tosin aastat veetnud enamiku nädalavahetusi Saaremaal. Mitte puhates, vaid üht vana talukohta elule aidates. Kuuldes, millistes tingimustes alustati, on see imetlusväärne – polnud vett ega elektrit, samal ajal on pealinnas suur aia ja kõigi mugavustega maja.



See lugu on juurte jõust ja lapsepõlve kasvukeskkonna viljakast mõjust. Kui pealinnas sündinud poisil polnuks maal vanavanemaid, poleks ilmselt ka seda lugu, et saarel üks võssa kasvav talukoht uuesti õitsele puhkeb. Ja et linnamugavustega harjunud Tarvo ja tema abikaasa Merike, samuti tallinlane, tunnevad naudingut mullast nina välja pistvast taimehakatisest, raskest, higistama panevast tööst, elementaarsetest elamistingimustest ja otsatust vaikusest, mille nimel pea iga nädal ülemerereis ette võetakse.



See magnetina mõjuv koht asub Haeska küla tagaservas, mis on tihedalt täis Tarvo lapsepõlve mängunurki ja jalajälgi ning vanavanemate tegemisi. Hiljuti oma kuldset juubelit, 50. sünnipäeva tähistanud paar on suutnud maaelu võludega nakatada ka kaht nooremat poega, kellel on lapsena olnud võimalus selle paigaga ühte kasvada.



“Lapsepõlves sai suviti siin vanavanemate juures oldud, aga olude sunnil, tervise tõttu, tulid ka nemad 1970-ndate lõpus Tallinna elama. Kui 1990-ndate keskel tagastati vanavanematele siinne koht, hakkas minu isa siin toimetama. Paraku oli talle eluaastaid antud napilt ning see töö jäi tal pooleli, kuid enne oma lahkumist vormistas ta koha minu nimele,” rääkis Tarvo Trei Meie Maale.



“Nii hakkasingi siin 2005. aastast tõsisemalt toimetama. Elektrit ei olnud, vett ei olnud, ausalt öeldes ei olnud ka õiget teed. Oli vaid omaaegne pinnastee, mida mööda vesisemal ajal sõita ei saanudki. Esimene aasta kulus ümbruse korrastamisele ja siis panin püsti väikese majakese. Seejärel jätkusid korrastustööd ja valmis ka oma metsa palkidest puukuur ning paari aasta pärast ka selle laiendus.”



Kui elekter saadi, tehti puurkaev ja pumbamaja. Seejärel juba terrass, palksaun ja ilus laudtee kümblusvannini. Märkimist väärib ka maja juures olev lõkkeplats, kuna see on isa mälestuseks alles hoitud täpselt samas kohas, kuhu isa selle metsas toimetamise ajal tegi. Majast eemal asub aga kasvuhoone, millel on oma õpetlik lugu seoses metsloomadega. Panna kasvuhoone üles loomade liikumise rajale – see oli omaette õppetund.



Töö mastaapidest veel. Alustamisel oli korrastatavat maad 12,9 hektarit, nüüd 22. Eelmisel aastal õnnestus perel osta kõrvalolev vana talukoht iidse õunapuuaia ja põlluga, sest Tarvo peab ka mesilasi – ta hoole all on 15 usinat peret magusatootjaid.



“Arvan küll, et mõne aja pärast oleme siin paiksed. Plaanime siia kindlasti ehitada ka suurema palkmaja, kus on ruumi rohkem. Algul oli mõte, et 50-ndaks eluaastaks on siin kõik juba sätitud, aga paraku võtab iga asi rohkem aega kui planeeritud. Kuna minu töökoht on selline, et suurem osa tegevusest toimub pealinnas ja selle ümbruses ning kuna kaugtöö korras juhtimine alati ei toimi, siis saame siin käia põhiliselt nädalavahetustel. Kuid kui saaks, oleksime küll siin paiksed. Usun, et ehk umbes kümne aasta pärast see nii ongi.”



Peres kasvab kolm poega. Tauno (31) töötab logistikafirmas, Raigo (27) IT alal ja Reimo (15) on veel koolipoiss. Lisaks on ka üks lapselaps Rasmus (6), kes tihti Haeskas kaasas käib.



Lastest on abi loota



“Lastele siin meeldib. Noorimal on siin sõbergi, 18-aastane naabripoiss Karl. Kui siin toimetama hakkasime, oli Reimo neljane. Mäletan selgelt, kuidas naabriproua tuli, poeg kaasas, ja nii nad omavahel tuttavaks said. Koos nad siin toimetavad, tegid siia endale ATV rajagi. Lastel on siin vabadust liikuda, võimalus näha päris loodust ja midagi reaalset ka ise teha, olgu see siis puutöö või mõni muu tegevus.”



Isa arvab, et ehk hakkab noorim poeg siin kunagi mesilasi pidama, huvi paistab tal selle vastu olevat. Keskmisel pojal meeldib aga toimetada peaaegu 100 aasta vanuses õunapuuaias, et aidata otsakorral olevaid puid maha võtta ja kõlbulikele noorenduslõikust teha.



Sellist tööd jagub enam kui poolel hektaril, kus on eriti võimust võtnud vanad, kuni kaheksa meetri kõrgused kreegipuud. “Tahame ka uusi õunasorte juurde istutada, samuti mõned ploomipuud kasvama panna. Kõik pojad ja ka teised pereliikmed on siin üksjagu abiks käinud.”



Küsimusele, kust Tarvo nii lepliku meelega tööka naise leidis, oli vastus kiire tulema. “Silm sai tüdrukule peale pandud juba koolipõlves, seitsmenda klassi lõpus.”



Edasi laseme rääkida Merikesel endal. “Olime viiendast klassist alates klassikaaslased. Mina läksin edasi keskkooli ja Tarvo Tallinna polütehnikumi, aga suhtlesime omavahel ikka edasi. Elasime mõlemad Tallinnas Õismäel, suhteliselt lähedal, ja kuna meil mõlemal oli koer, siis oli see ka üks ühine huvi,” rääkis Merike. “Abiellusime 1985. aastal ja esimene poeg sündis sama aasta juulis, kui Tarvo õppis Tallinna polütehnikumi kolmandal kursusel. Aga elu Saaremaal mulle sobib, tempo on siin rahulikum.”



Tarvo lisas loole punkti pannes: “See siin on hea olemise koht. Tallinnas on küll oma maja ja aed, võiks ka seal olla, aga siin on millegipärast mõnusam. On hea mõelda, et inimesed enne meid on hoole ja armastusega siin tegutsenud ja vaeva näinud. Siin on igal asjal oma tähendus, kõik on kellegi poolt mõttega tehtud. Sellel kohal on minu jaoks nimi ja ajalugu, seetõttu ka hoolin sellest kohast. Kui mul poleks siin juuri, siis vaevalt et ma siin toimetaksin, ehkki olen looduse-usku. Aga jõuan siin toimetada veel küll ja küll, sest alles esimene viiskümmend on elatud.”



Tore oli tutvuda selle laheda, suhtlemisalti ja väga tööka pererahvaga, kes Saaremaa ühte hõredalt asustatud nurka oma pesa punub.



Tarvo endast:



Juhin ehitusliku projekteerimisega tegelevat ettevõtet EMP A&I OÜ. Olen lõpetanud Tallinna polütehnikumi arvutitehnikuna ja TTÜ süsteemiinsenerina. TTÜ-s on omandatud ka MBA kraad. Varem töötasin ligi kakskümmend aastat infotehnoloogia valdkonnas – justiitsministeeriumis, Hansa Elukindlustuses ja Swedbankis. Minu praegune töö on küll mõnevõrra erinev eelnevatest töökohtadest, kuid see on äärmiselt huvitav ja loominguline, sest loome iga päev midagi uut.



Meie firmas töötab 15 inimest, kelle töö tulemusena on üle Eesti ja kaugemalegi projekteeritud hulk suuremaid ja väiksemaid objekte – lasteaedu, koole, büroohooneid, eluhooneid ja tööstusobjekte, mis on kõik huvitava arhitektuurilise ja tehnoloogilise lahendusega.



Saaremaale ei ole me paraku viimasel ajal saanud ühtegi objekti projekteerida, küll aga on neid tehtud meie firma poolt üheksakümnendatel ning meie ettevõtte eelkäija Eesti Maaehitusprojekti poolt varemgi, nagu näiteks omaaegne Haeska suurfarm. Aga kui võimalus tuleb, siis kindlasti tahaks teha midagi ka siia saarele.

