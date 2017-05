Maakond

Mitmekihiline Kuressaare läbi tänavate ja iluaedade

Esmaspäev, 29. mai 2017.



Laadal kogunes ligi kahekümnepealine huviliste rühm, kes asusid teele. Hiljem selgus, et see sai kestma kolm tundi või natuke vähem. Ajaliselt. Niisiis – igati korralik jalgadesirutus Kuressaare tänavatel.



Lisaks sellele, et teejuhid, aiandus- ja lillepäevade korraldaja Reet Truuväärt, Kodukandi liikumise juht Riit Viira ja dendroloog Andres Vaasa näitasid viisid suure seltskonna lausa viide aeda, lubatud nelja asemel, jagasid nad oma teadmisi linnaosast üldiselt. Kui esimene keskendus ajaloole, teine üldplaneeringule ja sellele, mis on iseloomulik Kuressaare aedadele, siis Vaasa rääkis taimedest, mida märkas. Ja mis olid mingit pidi tähelepanu väärivad. Nii said retkel osalenud väga laiahaardelise pildi Roomassaare linnaosast, iseasi, palju sest kõigest meelde jääb või jäi. See matk liigitus laias laastus lause alla –” tunne kohta, kus sa elad ja oska tähele panna”.



Esimene suurem peatus oli kohe natuke meetreid laada-alast eemal.

Reet Truuväärt rääkis pikalt ja põhjalikult nii Kuressaare linnaosast nimega Roomassaare kui ka günekoloog Mierzejewskist, kes oli avastanud muda kasulikud omadused. Sisuliselt sai mees endale siin jalad endale alla. Omal nahal proovitu aga inspireeris teda niimoodi, et ta ehitas Kuressaarde mudasupelusasutuse, mis kandis nime Roomassaare. See olnud oma aja kohta väga esinduslik asutus, siin käis ainult kõrgkiht – supelsaksad linnadest.



Roomassaare



Omal ajal olnud Kuressaare külje all Roomassaare küla. Hiljem kasvas küla linnaga kokku, ja kujunes väga huvitavaks linnaosaks. Roomassaare linnaosa tekkinud suuresti tänu Jakob Weisele.Kuressaare kuurordi alguseks peetakse aastat 1840, mil kohalik puusepp Jakob Weise (1808–1858) rajas umbes praeguse staadioni kohale esimese mudaravila.



Kui linnaosa hakkas välja arenema, siis tekkis vajadus majutuskohtade ja pansionaatide järele. Ajalooline Roomassaare linnaosa hõlmab osa Allee tänavast, Vana-Roomassaare, Uus-Roomassaare, Kivi, Kraavi ja osa Talve tänavast. Kahekümenda sajandi lõpus toimunud kruntide vähendamise käigus loodi sellesse piirkonda ka Pae tänav.



Roomassaare linnaosale on iseloomulik see, et majadele on ehitatud verandad. Sellist arhitektuuri võib näha ka teistes suvituskohtades – Pärnus ja Haapsalus, aga ka Käsmus. Levinud on klassitsistlik ehituslaad – maja keskel on uks ja küljel veranda. “Kujuneb välja kuurordile väga tüüpiline elulaad,” kõneles Reet Truuväärt. “Talvel elatakse majas, aga suvel üüritakse toad välja ja ise elatakse väikses majas.” Aiad kujundatakse vastavalt majale.



Harmoneeruvad aiad



Sissejuhatus tehtud, liikus seltskond mööda ka hiljuti palju kära tekitanud majast – kohast, kus elasid õigeusu preestrid. Maja ja aed näeb välja metsik, selline, mis on justkui oaas keset korrastatud maailmapilti. “Ma arvan, et igal kevadel on igaüks seda imetlenud,” sõnas Reet Viira. “See aed on täis märtsi- ja lumikellukesi. “Tema sõnul annavad just sellised, natuke metsikud aiad Kuressaarele kihilisust. Kui siinsamas esile tuua seda, mis juba olemas on, oleks see parim, mis võiks juhtuda. Samas ei maksa illusioone luua – selliseid aedu ei säilitata. “See on ehe ja ilus,” sõnas ta.



Tee viis Kungla tänavale, mille esimene maja on märgiline – Endel Loo ehitas oma koduväravasse sõna otseses mõttes värava, mis rõhutas ühtaegu tema isiksust ja ühtekuuluvust eestlaste maailmapildiga.



Siin ja seal peatusid seltskonna juhid, lihtsalt selleks, et osutada ühele või teisele aspektile haljastuses. Esile toodi just need aiad ja seal sees olev, mis harmoneerus ehitisega. Viira rõhutas ka seda, et elupuuhekid, mis on muutunud Kuressaare aedades vaat et prevaleerivaks, võiks olla asendatud mõne muu hekiks täiesti sobiliku puuga. Jugapuuga näiteks. Elupuu vastu pole ju otseselt midagi, aga kui see kasvatab nagu müüri aia ümber, siis võib tekkida tunne nagu kindluses. Niisamuti said kriitika osaliseks aiad, kus oli arendatud n-ö “rohelist asfalti”. See ei ole Reet Viira hinnangul kõige parem asi.



Mis aga jätkuvalt teda vaimustas ja millele tähelepanu juhtis, olid imeilusad punase tulbli väljad hoovides. Vana ja sitke tulbisort, mis ei lähe aastatega välja. Võib mulda jätta ja ta õitseb järgmisel ja ülejärgmisel aastal üha uuesti ja uuesti.



Viis aeda



Esimene peatus viiski Niina Päärsoni aeda, mis oli imekenasti liigendatud. Mitte midagi liigset, kõik sobitus kõigega. Muru vaheldus lillepeenardega, aga ka kaunistuselementidega ning iseeneslikult tekkinud lillepuhmastega. Ja kui tavaliselt klaashoone ei ole just eriline aiakaunistus, siis Kungla tänaval see oli seda. Omatehtud, kasutatud ära materjali, mis parasjagu olemas. Ning niimoodi haakubki ta ilusasti üldplaneeringuga.



Perenaine rääkis loo pihlakast. Pihlakas kasvas, kasvas, aga ei õitsenud. Ta oli helistanud läbi paljud kohad, aga abi ei saanud. Lõpuks siis oli talle öeldud – “no too talle metsast kaaslane!” ja ennäe, pihlakas läinudki õide.



Teine peatuskoht oli Suve tänaval Mati ja Ruta Tuumi maja hoovis, mis saanud presidendilt tunnustuse 2012. aastal. Maja ehib kell, eesaias on ka baromeeter. Maja hoov on dekoreeritud samuti meretemaatiliselt, aga on ka põikeid metsa – puidust karu vaatab puu tagant välja. Iseloomulik on ka see, et hoovis on väikesed toredad nurgakesed, kus saab olla. Loodetavasti mitte vaid dekoratiivsel eesmärgi loodud, vaid ka funktsionaalsed. Õues on palju okaspuid, eriti lehiseid. Külalisi tuli tervitama ka kass – roosakashall sõbralik, inimeste seltskonda hindav hiirekütt, kelle poole tuleb pöörduda saksa keeles.



Kolmas programmiline aed oli Liiva tänaval. Palmi ja Ain Terase aed oli täis tulpe ja kevadlilli. Jällegi, ka siin oli liigendus teema omaette. Perenaine oli küll väga enesekriitiline, aga aed ilus ja kodune. Agaav olevat aga Kuressaarele olnud iseloomulik. Ning siin oli ta omal kohal.



Neljandana peatusime Kivi tänaval. Kilumetsade hoov on jaotatud kolmeks – iluaed, tenniseväljak ja vilja-aed. Kõik oli selge ja kohati isegi lakooniline. Aga äärmiselt funktsionaalne.



Viiendaks aiaks osutus Ülo Roosi tagaaed ja dendropark. Selle aia juures oli vast kõige olulisem peremehe jutukus ja mahlakas kõnepruuk, see, kuidas ta aeda ja ses leiduvat tutvustas. Ning karulauk, muidugi. See kasvas tal nii ekstra peenral kui ka puuriida juures.



