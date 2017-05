Maakond

“Kahn. Saarlane”: uurimine jätkub

Kolmapäev, 24. mai 2017.



Autor: Kolmapäev, 24. mai 2017. Jaanika Peerna ja David Rothenbergi performance “Kahn. Saarlane” New Yorgi Eesti Majas 8. aprillil 2017. FOTO: Heie Treier Eelmisel suvel Kuressaare lossis toimunud näitus “Kahn. Saarlane” ning sellega kaasnev raamat täitsid korraldajate silmis oma esialgse eesmärgi.



Selleks oli kokku tuua USA-s peaaegu kultusarhitektiks tõusnud Louis Kahni (1901–1974) hooned ning keskaegne Kuressaare loss, millest Kahn oma kodusaare mälestuste põhjal korduvalt rääkis. Siduda kauged sajandid ja maad ning testida Eestis aeglaselt kulgeva visuaalse uurimuse vettpidavust.



Praeguseks on “Kahn. Saarlase” uurimistöö edasi arenenud. Jaanuaris reisis arhitekt ning arhitektuurifotograaf Arne Maasik Kultuurkapitali toel Bangladeshi, et pildistada Kahni peateost, Dhaka parlamendihoone kompleksi, ning Indiasse, et pildistada Ahmedabadis asuvat ärikooli hoonet.



Neid fotosid soovib eksponeerida sel suvel Eesti arhitektuurimuuseum Tallinnas, kavandades näitust “Louis Kahni Opus Magnum”.



Märtsi lõpus ja aprilli alguses käisin uurijana USA-s aga ise, et vaadata Texase osariigis Kimbelli kunstimuuseumis nüüd juba viis aastat rändavat suurnäitust “Louis Kahn. The Power of Architecture” ning külastada lisaks Kimbelli kunstimuuseumile teisigi Kahni ehitisi New Havenis, Philadelphias ja New Yorgis.



Eksperdid said ilmutuse



Mõistagi oli reisi üks mõte levitada sõnumit “Kahn. Saarlase” uurimistööst ning testida selle vastuvõttu USA-s. Mida võib siis praeguse seisuga öelda? Pärast kahte ettekannet ja mõningaid kohviku-arutelusid reageerisid uurijad ja eksperdid, kes kuuluvad n-ö eriala siseringi ja kellega õnnestus kohtuda, nagu nad oleksid saanud ilmutuse.



Pean silmas Yale’i ülikoolis töötavat arhitektuuriteadlast, Yale’i Briti Kunsti Keskuse asedirektorit, New Yorgi arhitektide ühingu eelmist juhti, kes osutus eestlaseks, rääkimata Kahni tütrest Alexandrast, kes on alati tugevalt toetanud mõtet Kuressaare lossi uurimise vajadusest seoses Louis Kahni arhitektuuriga.



Mis on teema juures minu jaoks hämmastav? Kahni hooneid restaureerides küsitakse valikute ees seistes pidevalt: mida Kahn oleks teinud? Minnakse Kahni arhiivi Philadelphiasse, otsitakse välja paberid, loetakse Kahni intervjuusid – ning selle põhjal tehakse valikud. Aga seal, kus Kahn räägib oma lapsepõlve saarest, millel on loss, muututakse justkui kurdiks. Kuidas lõpetada siiani kestev “külm sõda” seoses Kahni uurimisega?



Ameeriklaste pärusmaa



Kahni uurimine on ameeriklaste pärusmaa, sest arhitekti kõik hooned asuvad USA-s ning Bangladeshis ja Indias – Euroopas pole ühtki. Euroopale viidatakse üksnes seoses Kahni õpingute ja reisidega.



Sel kevadel ilmus trükist kirjandusteadlase Wendy Lesseri täielik Kahni biograafia “You Say to Brick”. Täisdokumentaalne juturaamat laiale publikule sisaldab siiski palju olulist uut informatsiooni Baltimaade, st Eesti ja Läti kohta seoses varajase Kahniga.



Wendy Lesser külastas 2014. aastal Saaremaad, sest Kahn oli enda kohta öelnud: temast sai arhitekt kolmeaastaselt. Tsitaat on nüüd Lesseri raamatus ära toodud.



Mis toimus 1904. aastal, kui arhitekt oli kolmeaastane? USA-s keskendutakse tuleõnnetusele, mil laps sai näkku põletushaavad ja kandis maailmakuulsa arhitektina Saaremaa arme oma näos, mistõttu teda peeti Hollywoodi kriteeriumide järgi “inetuks meheks”.



Arhitekti “isiklik kood”



Kuidas teha aga USA-s kuuldavaks fakt, et 1904. aastal hakati Kuressaare lossi renoveerima ning kuna lapse isa töötas lossi juures ametnikuna, on selge, et kolmeaastane näeb monumentaalset hoonet palju suuremana, kui see tegelikult on.



Loss, mis jäi last painama, pani noort arhitekti Kahni endale 1928. aastal Eesti kahe kuu viisa vormistama, reisides Grand Tour’il läbi Baltimaade ja peatudes siin kuu aega. Kuulakem Kahni ennast – ta ütleb, et ta viibis kuu aega Saaremaal. Ta räägib väga jõuliselt enda kui arhitekti “isiklikust koodist”.



Ta räägib lossi või kindluse arhitektuurist kui heast aluspõhjast, millest lähtuda. Ta räägib vaikimisest kui koodist.



Kui Euroopa ja USA muuseumides ringlev näitus “Louis Kahn. The Power of Architecture” keskendub hilisele Kahnile, siis “Kahn. Saarlane” pigem varasemale. Uskugem siis, et järgmine suur “avastus” seoses Kahniga puudutab Kuressaare lossi.



Täpselt nädala pärast avatakse Tallinnas arhitektuurimuuseumis Arne Maasiku fotonäitus “Kahn. Magnum Opus”.



