Muhus näeb ilmavalgust juba teine sebrabeebi

Laupäev, 20. mai 2017.



Pisut vähem kui aasta eest nägi Muhus ilmavalgust esimene Eestis sündinud sebrabeebi. Mai alguses võõrutati loom emast ja emapiimast, sest too võib oodata praegu juba teist varssa.



Kui möödunud nädalal nuttis pisike ema taga, siis sel nädalal on ta iseseisva eluga juba harjunud.



“Ta on kenaks suureks kasvanud. Päris täismõõtu veel ei ole, aga rohkem kui kaks kolmandikku,”seletas farmi perenaine Helena Erik. Peagi plaanitakse sebratüdruk Zemfirale leida uus kodu.



Uus sebra võib sündida sügisel



“Me peaksime ta ikka maha müüma, sest kui ta suuremaks kasvab, on looma raske isa eest kõrvale hoida. Samas uut maja ka ehitama ei tahaks hakata,”arutles Erik, kelle sõnul vajab sebra sarnaseid tingimusi nagu tõuhobune.

Sebrade tiinus kestab peaaegu aasta. Väga varakult näha ei ole, kas emane on tiine või mitte.



Välja hakkab paistma see päris viimastel kuudel. Praegune varss sündis mullu juuli lõpus.



“Võibolla jäi ema uuesti tiineks augustis või septembris. Järgmist on oodata siis ilmselt augustis või septembris,”rääkis perenaine.



