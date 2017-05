Maakond

Muhu väina regatil kirjas 40 jahti

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 17. mai 2017. Muhu väina regatile on praeguseks registreerunud 40 jahti, kuid korraldajad ootavad osalema umbes 130 jahti.



Teisipäevase seisuga on registreerunud 40 jahti, neist 14 on välismaalt – Lätist, Leedust ja Venemaalt, ütles regati infojuht Piret Salmistu. „Sel aastal lõpeb regatt Lätis ja seetõttu on sealsed purjetajad aktiivselt end kirja pannud,“ lisas ta.



Salmistu sõnas, et suurem hulk osalejaid on veel registreerumata ja nad panevad end kirja mai lõpus. „Kindel, et kahe nädala jooksul olukord suuresti muutub, ootame regatile umbes 130 jahti.“



7.–15. juulini toimuva A. Le Coq 60. Muhu väina regati sadamad sel aastal on Haapsalu, Kuivastu, Roomassaare, Kihnu, Pärnu ja Riia. Avastart antakse 8. juulil Haapsalus.



Salmistu sõnul teevad regati korraldajad kõik selleks, et ka väiksemad jahid ei pelgaks Riiga sõita. „Pakume tagasitulekuks isegi maismaatransporti,“ sõnas ta. „Kindlasti näeme hea meelega, et ka väiksed jahid panevad end kirja, praeguseks on neid ehk veidi vähe.“

