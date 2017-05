Maakond

Päikesejänkud said rahvariided

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Kolmapäev, 17. mai 2017. Päikesejänkudes tantsivad Pille-Riin Reinart ja Kaspar Linde on väga rõõmsad, et nad saavad suurele peole, pealegi oma valla rahvariietes. FOTO: Valmar Voolaid Tornimäe põhikooli 2.-3. klassi segarühm Päikesejänkud (juhendaja Anne Keerd) läheb suurele tantsupeole Pöide rahvariietes.



“Me oleme väga õnnelikud ja lapsed on väga õnnelikud,” ütles Pöide valla kultuurijuht Krista Riik, lisades samas, et jääb küll vastuse võlgu selle koha pealt, et kas nende valla lapsi on varem tantsupeol käinud. Väidetavalt on Pöide Päikesejänkude rühm esimene, kes sõidab suurele peole Pöide riietes.



Päikesejänkud on tantsinud koos kolm aastat ning rõõm on suur, et neil on nüüd ka rahvariided. Rahvariiete ostu toetasid kultuurkapital ning Pöide vald.



Ka on Krista Riigi sõnul olnud väga tublid ja toetavad lapsevanemad Liina Luik, Riina Linde ning Marju Võsu. Kokku tantsib Pöide Päikesejänkudes kaheksa poissi ja tüdrukut (kaks tüdrukut on varutantsijat) ning rahvariidekomplekte soetati kuusteist.



Päikesejänkudes jalga keerutavad Pille-Riin Reinart ja Kaspar Linde olid väga uhked oma rahvariiete üle. “Need on nii ilusad!” ütlesid nad, kinnitades samas, et nad on ka väga elevil suure peo eel. “Tallinn ootab meid,” lisas Pille-Riin muiates.

