KIK-i maakonna-sipelgad on selgunud

Kolmapäev, 17. mai 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 17. mai 2017. KIK kutsus valima parimaid keskkonnaprojekte. Nädalase rahvahääletuse tulemusena selgusid võitjad kõigis viieteistkümnes maakonnas. Kokku andsid inimesed konkursil üles seatud 75 projektile KIK-i Facebooki lehel 2674 häält.



Esindatud on projektid erinevatest valdkondadest, alates raudteetaristu ja veemajanduse projektidest kuni koolide õppeprogrammideni, mida riik KIK-i kaudu rahaliselt toetas.



Maakonnasipelgas on rahva soovil teiste seas ka Saaremaa ühisgümnaasiumi välilaager, kus õpilased õppisid tundma kohalikku loodust ja selle ökoloogilist tasakaalu (66 häält).



KIK peab laureaate silmas teemakohase tänutahvliga, mille annavad projektide elluviijatele üle asutuse maakondlikud esindajad.



2016. aastal lõpetati 1189 keskkonnaprojekti, mida KIK toetas kokku 188 510 536 euroga. Nende hulgas oli ka mastaapseid projekte (veemajandus, trammitaristu), mille teostamine kestis mitu aastat.



