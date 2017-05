Maakond

Viis küsimust õpitoa juhendajale Karl Kallastule

Neljapäev, 11. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 11. mai 2017. Õpitoa esinejad Karl Kallastu (vasakul) ja Paavel Kadõkov rääkimas tõrvast ja tõrvatoodetest. FOTO: Erika Thalheimi Mis on teie ametitöö, leiva lauale tooja?



Töötan Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuurikeskuses teadurina. Üldiselt pean teadma vanade hoonete ehituse kohta. Tõrv on mu kõrvalhobi, puhtalt isiklik huvi, millega võimaldatakse mingil määral ka tööalaselt tegeleda.



Kui palju on Saare maakonnas ahje/ahjukohti ja kui paljud neist on töökorras?



Saaremaal on traditsioonilisi kivist ahjusid minu teada ainult üks, seesama Tuhkana ranna ahi. Ülejäänud on pigem varemed. Mõned annaks võib-olla taastada, aga kas sellel on mõtet. Kui, siis ainult hariduslikul eesmärgil või turismiobjektina. Kui palju neid Saaremaale mahuks, ei oska öelda. Võib-olla üks või kaks veel mahuks, siis piisaks. On õnn, et see siin on korras ja toimib.



Tõrva ajamine on raske töö, sellega peab palju vaeva nägema. Eriti töömahukas on materjali kogumine. Tänapäevane tõrvaahi on ikkagi metallsüdamikuga, kivi on suure soojusmahutavusega, tõrva kättesaamiseks kulub palju enam aega.



Mis valdkondades praegu tõrva kasutatakse?



Põhiliselt kasutatakse männitõrva puitkatuste kaitseks ilmastiku mõjude eest, eelkõige restaureeritavatel vanadel hoonetel, nagu näiteks kimmide või laudadega kaetud kirikukatused ja teised riiklikud restaureerimise objektid, kus nõutakse traditsiooniliste materjalide ja töövõtete rakendamist. Kohalikku tõrva on võimalik osta ainult Lümanda Saare Tõrvalt. Kuigipalju kulub tõrva ka puupaatide tõrvamiseks, neid Saaremaa ikkagi ju on. Paadiehituses on seda mingil määral vaja.



Kuna see on väga töömahukas protsess, siis arvan, et tõrv on eraomanike jaoks liiga kallis vahend. Arvan, et eratarbija ostab ehituspoest pigem linaõli ja tärpentiniga lahjendatud tõrvatoodet, mis paraku ei ole seesama, mis puhas tõrv. Külmalt puidule peale määritud tõrvatoote kaitsev mõju on kahjuks lühiajaline. Aga see on pikem jutt ja tegelikult eraldi uurimisteema, kuidas oleks puidu katmisel või immutamisel õige tõrva kasutada.



Kui sageli teid kutsutakse tõrva teemal rääkima?



Tänavu olen nelja kuu jooksul paar korda käinud. Kunstiakadeemia muinsuskaitse osakonnas olen mõned loengud andnud täiendkoolituse ja bakalaureuse tudengitele. Aga ka Vabaõhumuuseumis sel teemal rääkinud ja Tuhkana rannas olen korra ka varem käinud. Samuti kutsuti tänavu märtsis rääkima arheoloogide kevadkooli raames tõrvaahjude inventeerimisest.



Miks tõrv teid köidab?



Tõrv ja tõrvaajamine köidavad mind mitmel põhjusel. Tõrv on looduslik, pika ajalooga ja minu hinnangul efektiivseim puidukaitsevahend. Olen puu-usku ja mis saab olla ilusam, kui puidu kaitsmine puidu endaga. Olen pärit Pöitselt (ennevanasti ka Päitsemäe), mis on tänaseni üks metsasemaid piirkondi Saaremaal. Tõrvaajamine oli siin ja ümbruskonna külades traditsiooniline elatusala.



