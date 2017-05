Maakond

Tõrva kultuuripärand vajab jäädvustamist

Neljapäev, 11. mai 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 11. mai 2017. Tõrvaahju omanik ja ürituse vedaja Svetlana Raudsepp kingib kõigile osalejatele mullu valmistatud meene – suveniirpakendi tõrvaga. Foto: Vilma Rauniste Svetlana Raudsepp, Tuhkana Tõrs MTÜ asutaja ja juhataja, tõrvaahju omanik ja ühe unustusehõlma vajunud toote elluärataja sai sõprade abiga aprilli lõpus vihma- ja lörtsisajuga võidu hakkama esimese tõrvaajamise õpitoaga.



Reede õhtuks, kui tõrvaahju kütma hakati, oli kohale tulnud 15 huvilist mandrilt ja Saaremaalt. Tuli ei tohtinud hetkekski kustuda. Üks osalejaist oli Leo Filippov Salmelt, kes ütles, et ilmaolusid arvestades panid nad öösel ahjuesise kohale kile, et lausvihma kätte jäämisest pääseda. See ettenägelikkus kulus marjaks ära, ehkki külmetada sai üksjagu.



Natuke tõrvaajamise lähimast ajaloost Tuhkanas. Oskuste elluäratamiseks taastas Tuhkana Tõrs Sveta eestvedamisel 2015. aastal vana tõrvaahju. Mullu tehti proovitöö ja saadi pärast aastakümnete möödumist esimene tõrv. Tänavu julgeti ette võtta juba õpitoa korraldamine, sest Sveta tahab selle „päästeoperatsiooniga“ saada vaimse kultuuripärandi nimistusse. See arhailine tõrvaahi on ehitatud 19. sajandi viimasel veerandil. Sveta vanaisa Jaan Raudsepp ajas tõrva 1930-ndate lõpus. Nüüd voolab sellest ahjust taas välja parim puidukaitsevahend.



Lektor, Saaremaalt pärit Karl Kallastu on kirgliku tõrvafanatina inventeerinud Saaremaal 50–60 ahjuvaret. Ta arvab, et neid on olnud rohkem, sadakond, mille seas oli talusid, kes tõrvast elatusid. „Eks see protsess ole igaühel erinev, oleneb, millal midagi teha. Enamasti juuriti kännud sügisel ja veeti kokku kevadel. Enne põllutöid aeti ka tõrva,” rääkis Karl Kallastu.



Kui lektor oli tõrvautmise protsessi kirjeldanud, teadis Sveta oma vanaisa kogemuste põhjal rääkida, et tõrvaajamisel osaleti tavaliselt kambakesi. „Minu vanaisa tegi aga kõik üksinda. Juuris kännud, vedas välja, tükeldas, küttis ahju. Tegi absoluutselt kõike ise. Siis pani ta tõrvatünnid vankrile ja vuras Muhusse seda vilja vastu vahetama. Meil endal viljamaad polnud. Kui tahtsid sepikojast midagi tellida, tuli endal süsi kaasa võtta. Osa tõrvautmise sütt kuluski selleks,” rääkis õpitoa korraldaja Sveta.



Tõrv oli vanasti olnud vahetuskaup, toop tõrva – vastu kaks toopi vilja. Jahu korral oli vahekord üks ühele. „Tõrvaajamise sütt vahetati samuti, seda vahetati/müüdi seppadele. Pöidel, kus metsa peaaegu polnudki, köeti selle söega pliiti. See on kirjas raamatus „Tuulik, kadakas ja leib”, kus tõrvaajamine on üks osa. Raamatus on kirjutatud veel paljust muustki – tuuliku ehitamise üksikasjadest, sepatöödest, ehitusest... See raamat on minule pühakirja staatuses,” rääkis lektor.



Arutluse käigus kerkis küsimus, mida kujutab endast miilamine. Miilamine on arhailine tõrvaajamine, millel pole Kallastu sõnul majanduslikku mõttekust. Vanasti oli see üks lihtsaid viise, kuidas pere oma väikese tõrvakoguse sai ise valmistada. Asuka külast pärit ja Tallinnas elav Ivika Türkson ütles, et tema oli esimest korda sõna „miilamine” kuulnud Tuius raua sulatamise juures, kus oli pandud suured palgid põlema ja ilus kõva süsi laotud siis ahju rauamaagiga vaheldumisi.



Alged koostööks loodud



Õpitoa kõrvalteemaks oli männivaigust ja -tõrvast toodete valmistamine, kõnelejaks väikeettevõtja Pavel Kadõkov Pammast. Pavel rääkis toodete kasutamisvõimalustest ja kinkis igale õpipäevast osavõtjale tõrvasalvi. Ka Paveli teine toode – Ränduri salv – on väga tõhus looduslik vahend nahakahjustuste korral. Ettevõtja soovib igal aastal tõrvasalvi valmistamiseks Tuhkana Tõrrelt osta 10 liitrit tõrva. Kokkulepe on sündinud, et tõrvatootmine arhailisel moel jääks kestma.



Ahju omanik Sveta märkis inimeste suurt huvi tõrvatootmise vastu, kuna ka kahel järgmisel päeval jagus külastajaid, sest ilmaoludele vaatamata toimusid õpitoa ajal vallas kahed talgud. „Kui mullu andis proovitöö 35 liitrit tõrva, siis sel korral saime 60 liitrit, täpselt sama koguse, nagu vanaisa omal ajal. Kütsime seekord 24 tundi järjest. Tõrvaga seoses käis meilt läbi 36 inimest. Tahame õpitubadega jätkata, arvan, et ka kooliõpilastele oleks see hea kogemus.



Kõik tõrvaajamise etapid jäädvustas Elmar Aru videole.



„Tänan kõiki osalejaid, eriti Erika Thalheimi, kes organiseerimisel nõu ja jõuga abiks oli, Ivika Türksoni, kes kõhumurede lahendamise enda peale võttis, Karl Kallastut, kes päeva tohutu hinge ja vaimustusega täitis, samuti rahvakultuurikeskust toetuse eest,” sõnas Svetlana Raudsepp lõpetuseks.



Kõigile osalejaile kinkis ta suveniirpakendi tõrvaga. Suur huvi oli ka Sirje Kuuse tõrvaseepide vastu.

Reede õhtuks, kui tõrvaahju kütma hakati, oli kohale tulnud 15 huvilist mandrilt ja Saaremaalt. Tuli ei tohtinud hetkekski kustuda. Üks osalejaist oli Leo Filippov Salmelt, kes ütles, et ilmaolusid arvestades panid nad öösel ahjuesise kohale kile, et lausvihma kätte jäämisest pääseda. See ettenägelikkus kulus marjaks ära, ehkki külmetada sai üksjagu.Natuke tõrvaajamise lähimast ajaloost Tuhkanas. Oskuste elluäratamiseks taastas Tuhkana Tõrs Sveta eestvedamisel 2015. aastal vana tõrvaahju. Mullu tehti proovitöö ja saadi pärast aastakümnete möödumist esimene tõrv. Tänavu julgeti ette võtta juba õpitoa korraldamine, sest Sveta tahab selle „päästeoperatsiooniga“ saada vaimse kultuuripärandi nimistusse. See arhailine tõrvaahi on ehitatud 19. sajandi viimasel veerandil. Sveta vanaisa Jaan Raudsepp ajas tõrva 1930-ndate lõpus. Nüüd voolab sellest ahjust taas välja parim puidukaitsevahend.Lektor, Saaremaalt pärit Karl Kallastu on kirgliku tõrvafanatina inventeerinud Saaremaal 50–60 ahjuvaret. Ta arvab, et neid on olnud rohkem, sadakond, mille seas oli talusid, kes tõrvast elatusid. „Eks see protsess ole igaühel erinev, oleneb, millal midagi teha. Enamasti juuriti kännud sügisel ja veeti kokku kevadel. Enne põllutöid aeti ka tõrva,” rääkis Karl Kallastu.Kui lektor oli tõrvautmise protsessi kirjeldanud, teadis Sveta oma vanaisa kogemuste põhjal rääkida, et tõrvaajamisel osaleti tavaliselt kambakesi. „Minu vanaisa tegi aga kõik üksinda. Juuris kännud, vedas välja, tükeldas, küttis ahju. Tegi absoluutselt kõike ise. Siis pani ta tõrvatünnid vankrile ja vuras Muhusse seda vilja vastu vahetama. Meil endal viljamaad polnud. Kui tahtsid sepikojast midagi tellida, tuli endal süsi kaasa võtta. Osa tõrvautmise sütt kuluski selleks,” rääkis õpitoa korraldaja Sveta.Tõrv oli vanasti olnud vahetuskaup, toop tõrva – vastu kaks toopi vilja. Jahu korral oli vahekord üks ühele. „Tõrvaajamise sütt vahetati samuti, seda vahetati/müüdi seppadele. Pöidel, kus metsa peaaegu polnudki, köeti selle söega pliiti. See on kirjas raamatus „Tuulik, kadakas ja leib”, kus tõrvaajamine on üks osa. Raamatus on kirjutatud veel paljust muustki – tuuliku ehitamise üksikasjadest, sepatöödest, ehitusest... See raamat on minule pühakirja staatuses,” rääkis lektor.Arutluse käigus kerkis küsimus, mida kujutab endast miilamine. Miilamine on arhailine tõrvaajamine, millel pole Kallastu sõnul majanduslikku mõttekust. Vanasti oli see üks lihtsaid viise, kuidas pere oma väikese tõrvakoguse sai ise valmistada. Asuka külast pärit ja Tallinnas elav Ivika Türkson ütles, et tema oli esimest korda sõna „miilamine” kuulnud Tuius raua sulatamise juures, kus oli pandud suured palgid põlema ja ilus kõva süsi laotud siis ahju rauamaagiga vaheldumisi.Õpitoa kõrvalteemaks oli männivaigust ja -tõrvast toodete valmistamine, kõnelejaks väikeettevõtja Pavel Kadõkov Pammast. Pavel rääkis toodete kasutamisvõimalustest ja kinkis igale õpipäevast osavõtjale tõrvasalvi. Ka Paveli teine toode – Ränduri salv – on väga tõhus looduslik vahend nahakahjustuste korral. Ettevõtja soovib igal aastal tõrvasalvi valmistamiseks Tuhkana Tõrrelt osta 10 liitrit tõrva. Kokkulepe on sündinud, et tõrvatootmine arhailisel moel jääks kestma.Ahju omanik Sveta märkis inimeste suurt huvi tõrvatootmise vastu, kuna ka kahel järgmisel päeval jagus külastajaid, sest ilmaoludele vaatamata toimusid õpitoa ajal vallas kahed talgud. „Kui mullu andis proovitöö 35 liitrit tõrva, siis sel korral saime 60 liitrit, täpselt sama koguse, nagu vanaisa omal ajal. Kütsime seekord 24 tundi järjest. Tõrvaga seoses käis meilt läbi 36 inimest. Tahame õpitubadega jätkata, arvan, et ka kooliõpilastele oleks see hea kogemus.Kõik tõrvaajamise etapid jäädvustas Elmar Aru videole.„Tänan kõiki osalejaid, eriti Erika Thalheimi, kes organiseerimisel nõu ja jõuga abiks oli, Ivika Türksoni, kes kõhumurede lahendamise enda peale võttis, Karl Kallastut, kes päeva tohutu hinge ja vaimustusega täitis, samuti rahvakultuurikeskust toetuse eest,” sõnas Svetlana Raudsepp lõpetuseks.Kõigile osalejaile kinkis ta suveniirpakendi tõrvaga. Suur huvi oli ka Sirje Kuuse tõrvaseepide vastu.

Veel artikleid samast teemast »