TEEME ÄRA 2017: Illiku

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 10. mai 2017. FOTO: Vilma Rauniste Orissaare Illiku laiu talgutel sai esimeseks jutukaaslaseks Märt Riim kümnesest grupist, puha noored, ainult ühel oli habemes märgata veidi halli.



Osa vedas mulda, teised rehitsesid tasaseks. “Täna peame kõik korda saama, ka seemne mulda ja rullitud. Siin on meie paadivabrik, tahame, et selle ümbrus ilus oleks. Kõik aitavad nii, kuis jaksavad,” ütles Märt.



Pildile jäid Taivo Aasorg Tallinnast, abiturient Karin Viilup Kuressaarest, Kadri Tarus Kuressaarest, Toivo Taruse tütrepoeg Mart Kivi Tartust. Mart ütles: “Kell seitse tulime bussi peale, tahtmine siia tulla oli nii suur!”





Eemal võsa rüpes oli teine osa talgulisi parajasti einestamas, noored Pärnust, Tallinnast, Virtsust, Kuressaarest, kohalikud. Põhjendusi, miks just Illikul, oli palju: linnast ära, ilus ilm, head sõbrad, kuid peamine, et siin tuleb suvel üks ilus festival. “Me valmistume 13.–15. juulini toimuvaks Illiku festivaliks.



