TEEME ÄRA 2017: Igaküla

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 10. mai 2017. FOTO: Reet Viira Igakülla jõudes oli töödega lõpetatud, oldi koos ja maitsti talgutoite. Talgujuht Triin Soopaju ütles, et suurem osa talgulistest on suveelanikud või tulnud mujalt. “Mina elan suviti siin, mehe vanaema sünnitalus. Teeb tõesti head meelt, et kõik, kel siin juuri, tulevad kohale ka talgupäeval. Täna oli talgulisi ligi 30, korrastasime küla sissesõiduteed.”



Mitte esimest korda ei kohanud me sealsetel talgutel Priit Aeru, kelle isapoolse vanaema kodukoht asub seal. “Käin siinsetel talgutel seetõttu, et suhelda külainimestega, kohtuda endiste naabrite ja tuttavatega, nüüd ka paljude uute elanikega, sest siin on minu juured,” lausus Priit, kes elab Tallinna lähedal. Mitte esimest korda ei kohanud me sealsetel talgutel Priit Aeru, kelle isapoolse vanaema kodukoht asub seal. “Käin siinsetel talgutel seetõttu, et suhelda külainimestega, kohtuda endiste naabrite ja tuttavatega, nüüd ka paljude uute elanikega, sest siin on minu juured,” lausus Priit, kes elab Tallinna lähedal.

