TEEME ÄRA 2017: Lõetsa

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 10. mai 2017. FOTO: Reet Viira Lõetsa poollooduslike koosluste (PLK) talgute juurde jõudes kohtusime esmalt kaheksakümne kaheksaseks saava traksis Arnold Räimega: “See on mul juba kolmas aiatraktori käru täis, korjan vanarauda, televiisoreid ja muud, mis on loodusesse sokutatud ja nüüd kokku kogutud, mina viin need äraveokohta.”



Talgujuht Bert Holm ja tema elukaaslane Annely Esko, mõlemad keskkonnaameti töötajad, rääkisid, et lammaste karjatamisega tulid päevavalgele suured prügihunnikud.



"Siin on klaasi, metalli, olmeprügi, kõike. Ühtede talgutega ei jõua traktor seda ära vedadagi, vald lubas abistada ja viia kogutu jäätmejaama. Täna viime prahi kottidega tee äärde, et lambad ei vigastaks jalgu," rääkisid Bert ja Annely. Talgutes lõi kaasa 20 talgulist, kes parasjagu lõunatasid.

