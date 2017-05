Maakond

TEEME ÄRA 2017: Hellamaa külatalgud

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 10. mai 2017. FOTO: Reet Viira Hellamaa külatalgud olid ka kahte-kolme lehte löödud. Ühed korrastasid metsaäärset ala, kus pakub silmailu uhkes Muhu mustris laululava. Külakeskuse juhataja Tiina Jõgi ütles, et nemad tegid oma talgud ära 2. mail, mil väljas oli 16 memme, kõige vanem 94 aastane.



“Siinne väljak on kahe küla kokkusaamis- ja pidutsemiskoht. Külavanem Matti Kaljuste läks Tihuse teele kiiruse piirangu märke üles seadma, vana rahvamaja juures on teine osa, ägedad memmed, minge kindlasti neid vaatama,” sõnas Tiina. Enne lahkumist sai fotole jäädvustatud traktoriteenust pakkuv Vello Lauge, Tiina Jõgi ja Kaupo Saabas Mõega külast.



Rahvamaja juures andis "saagist" teada jutukas Marksa Jüri, kes 45 aastat on keeranud bussirooli: "Leidsin kaks õllepudelit, kahjuks tühjad. Kohe-kohe tuleb ka talgujuht Matti siia, temalt saate teada, palju meid siin-seal väljas on." Talgujuht tuli ja kohe ka läks, jõudis vaid öelda, et Hellamaa talgutes osaleb 21 inimest ja et talgulised ootavad juba suppi.

