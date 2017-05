Maakond

TEEME ÄRA 2017: Viira küla

Kolmapäev, 10. mai 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 10. mai 2017. FOTO: Vilma Rauniste Viira küla talgulistest kohtusime esmalt Kairi Liitmäe ja Mati Liigiga, kes korrastasid kergliiklusteeäärset ala, võtsid maha võsa ja korrastasid teeääri.



“Eelmisel aastal tegime ära suure töö, täna on lihtsam, seetõttu oleme siin kahekesi. Teised on eemal,” ütles Kairi. Vaevu leidsime puudetuka tagant üles küla vana prügiplatsi likvideerijad, kus ka vallavanemast talgupealik Raido Liitmäe ise osales.



Puude ja sammaldunud kivide vahelt koguti kokku kummisaapaid, pudeleid, klaasvilla... – läbilõige kraamist, mida on omal ajal vaja läinud. Talgulised ütlesid naljatamisi, et siin on ka selliseid asju, mida saab puhtaks pesta ja teisele ringile lasta. Lisaks tahetakse kännud jaanituleplatsi kohale viia.



