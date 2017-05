Maakond

Tulevane laevajuht mere lummuses

Neljapäev, 04. mai 2017.



Autor: MM Neljapäev, 04. mai 2017. Mõte mereakadeemiasse õppima minna tuli Mihklil seitsmendas klassis ehk siht oli silme ees juba poisipõlvest peale. Foto: erakogu Kuressaarest pärit Mihkel Šesterikov on TTÜ Eesti mereakadeemia laevajuhtimise esimese aasta tudeng. Tänu suurele huvile purjetamise vastu suundub ta sel suvel avamereregatile, sõites meeskonnaliikmena etapil Turkust Klaipedasse. The Tall Ship Races’il (TSR) purjetatakse läbi Rootsi, Soome, Leedu ja Poola.



Palusime praegusel laevajuhtimise tudengil rääkida oma lapsepõlvest ning sellest, kuidas ta sattus õppima mereakadeemiasse. Mihkel alustab oma juttu sellega, et ta on pärit Saaremaalt, Kuressaare linnast, täpsemalt Tori linnaosast.

“Elan nii mere ääres, et see paistab köögiaknast kätte. Lapsena, pärast lasteaia lõppu otsustasin minna purjetamistrenni. See võis olla kuue- või seitsmeaastaselt. Ja nii mu lapsepõlv mööduski purjetades. Teen seda tänaseni. Seda on siis kokku juba 14 aastat.”



Uurides, kust tulid purjetamise mõtted või soovid, ei oskagi ta otseselt vastata. “Isale meeldib kalal käia, aga see on ka peres ainuke seos merendusega.”



Mihkli lapsepõlv möödus merel



Mihkel alustas koos onupojaga Saaremaa Merispordi Seltsis esimeste purjetamistundidega. “Alguses, kui ma veel algaja olin, käisime õppimas Tori abajas Kuressaare jahisadamas nii kaua, kuni põhitõed, nõksud, särgid-värgid selgeks said. Hiljem liikusin edasi Roomassaarde.”



Tulevane laevajuht räägib, et sattus sellisesse aega, kus ta oli Toris kahe aasta asemel kolm aastat, sest tol ajal ei olnud piisavalt paate ja tal poleks millegagi sõita olnud. “Olin Toris ühe lisa-aasta ja seejärel sain liikuda Roomassaarde. See oli lõbus – hommikul kümnest läksin ja õhtul kuuest tulin.” (naerab)

Saaremaa kohta oskab Mihkel vaid head rääkida. “Siin on hästi rahulik.



Inimesed on sõbralikud ja pole sellist sagimist nagu Tallinnas näiteks. Saab nii-öelda rahulikult olla ja teha omi asju. Kõik tunnevad kõiki – siin ei ole seda, et keegi on võõras.”



Poisipõlvest peale siht silme ees



Mõte mereakadeemiasse õppima minna tuli praegusel tudengil seitsmendas klassis. Mihkel sõnab, et tal oli juba poisipõlvest peale siht silme ees. “Selleks ajaks olin juba piisavalt purjetanud ja teadsin, et soovin oma elukutse merega siduda. Samuti olid mõned sõbrad juba mereakadeemias käinud ja rääkisid sellest ainult head. Otsisin kandideerimise kohta infot ja siin ma olen,” on Mihkel oma valikuga rahul.



Küsimusele, kas viis aastat õpinguid ei hirmutanud, tuleb selge ja kõlav “ei”. Mihkel selgitab, et kui sa nagunii lähed ülikooli, siis kas õpid kolm aastat või viis aastat – selles enam väga suurt vahet pole.



Noormehele meeldib peale purjetamise käia mängimas ketasgolfi ning vahel ka jooksmas või rattaga sõitmas. Põhiliseks kireks peab ta aga siiski purjetamist.

Kui küsida, miks ta TSR-ile kandideeris, vastab ta, et TSR regatt on korra ka Roomassaare sadamast läbi käinud. “Kui nad 2013. aastal siin olid, siis nägin, millised need jahid ja laevad on. Sealt tekkiski tunne, et tahaks ka kunagi sarnastega sõita. Ja nüüd, kui mereakadeemia pakkus stipendiumiga sõitu, tuli sellest kinni haarata,” rõõmustab Mihkel väga hea võimaluse üle.



“Ootan juba sõitu väga. Ma pole järjest nii pikalt merel olnud ja etapp, kus ma osalen, on peatusteta. Olen küll praktikat saanud, näiteks kuus korda Muhu väinal sõitnud, kuid seal jõuad õhtuks ikka teise sadamasse. Aga nüüd TSR-il sõidadki nädal aega järjest ja alles siis jõuad järgmisesse sadamasse. See on kõige pikem etapp, mida ma olen järjest sõitnud,” ootab mereakadeemia laevajuhtimise esimese aasta tudeng juba pikisilmi.



Meri annab ja meri võtab



Mihkel leiab, et merd peab kartma. “Merega ei tohi kunagi mugavaks minna, sest meri annab ja meri võtab. Kunagi ei tohi mugavustsooni sattuda. Alati peab vaatama siit ja vaatama sealt, et asi oleks ikka turvaline ja kontrolli all.”



Arutledes teema üle, mis võiks regati ajal talle kasuks tulla, leiab noormees, et abiks on kindlasti tema eelnev purjetamiskogemus ja avamerejahi valdkonna tundmine. “Saaremaa Merispordi Seltsil on siiamaani olemas noorte jaht, mis tähendab, et meeskond koosneb ainuüksi klubis purjetavatest noorpurjetajatest. Kui me näiteks esimest korda Muhu väinal käisime, siis meie keskmine vanus oli 14,6 ja ma olin tol ajal 13-aastane.”



Küsides ühe veidi loomingulisema küsimuse – mida meri sinu jaoks tähendab? –, tuli kiire vastus, et armastust. “Armastust selles mõttes, et mulle meeldib merel käia. Minu ema näiteks oskab meenutada, et kui olin noorem ja koolist koju tulles oli mul halb tuju, kas olin saanud mõne halva hinde või keegi oli kisanud mu peale või õpetaja pani märkuse või midagi muud, siis läksin õhtul purjetamistrenni ja kui sealt kolme tunni pärast tagasi tulin, olevat olnud minu esimene küsimus: “Kas kodus süüa on?” Ehk siis – mul oli paha tuju üle läinud, olin akud uuesti täis laadinud ja maha rahunenud. Meri rahustab! Armastus mere vastu on suur.”



Paludes lõpetuseks midagi kiita või laita, peatab Mihkel mind poolelt lauselt ja sõnab: “Tulge kindlasti mereakadeemiasse õppima, kuna kõik siin on väga lahe ja üle ootuste!”



Gelly Metsaveer

