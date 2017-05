Maakond

Juubeliks vägev tantsumaraton

Kolmapäev, 03. mai 2017.



30. aprillil tähistasid kohalikud rivitantsijad koos paljude sõpradega Ameerikast pärit line-tantsu Kuressaarde jõudmise 15. aastapäeva. Kuuetunnine tantsumaraton 70 tantsuga toimus Suure Töllu puhkekülas.



Peo korraldaja Monika Raud tõi pärast tervitust esile tõelised sünnipäevalapsed – need, kes 15 aastat tagasi esimesel kokkusaamisel platsis olid. Seejärel liitusid nendega nooremad tantsugrupid. Rivistuse eesmärk oli külalistele tutvustada, kelle pärast nad saarele sõidu ette võtsid.



64 osalejast oli mandrilt lausa paarkümmend tantsijat, sealhulgas neli meest ja üks viieaastane poiss, Mario, kes oma tantsuõpetajast isa loodud tantsu kaasa tantsis. Külalised Tallinnast, Haapsalust ja Lõuna-Eestist Lüllemäelt ning kohalikud Tornimäelt ja Tõnijalt muutsid kokkusaamise juubeli vääriliseks.







Päeva raamesse mahtus muuhulgas kahe uue tantsu õppimine. Aega vajasid ka väikesed vaheajad supisöömiseks ja tordi-kohvi nautimiseks ning üks tore rituaal, milles korraldajad näitasid üles suurt nutikust. Nimelt oli saali lagi juubelimeeleolu loomiseks kaunistatud päikesekarva kollaste õhupallidega, igal mingi täht. Siis veel aimamata, et neil pallidel oli eesmärk saada tervituselemendiks Kuressaare päikesepealinnaks kuulutamisel.



Oli tõepoolest uhke vaatepilt, kui Saaremaa nimikangelase nimelisest külast tõusid taevaavarusse mitukümmend kuldkollast õhupalli, sekka mõned rõõmsad roosad.



Mõtteid külalistelt ja omadelt



Tantsuõpetaja Külli Teinberk on Kuressaare rivitantsumaastikul olnud esimesest päevast alates. “Esimesed kaks trenni toimusid koolimajas, kus praegu on täiskasvanute gümnaasium. Suur saal oli rahvast nii täis, et astumiseks eriti ruumi ei jäänud. Siis saime kultuurikeskuse saali, ka seal oli põrand algul täis. Mida aeg edasi, seda vähemaks meid kahjuks jäi.



Merle Birk Tallinnast käis mitu aastat õpetamas. Mina hakkasin juhendama 2007. aastast, praegust Pind Päkka 2009-ndast. Algul oli hirmus raske, kusagilt ei olnud võimalik tantse vaadata, sammud läksid järgmiseks trenniks ju meelest ära. Nüüd on lihtne – vaatad You Toube’ist. Line-tants on siin tänu Kaie Zegerile, tema on selle tantsuliigi maaletooja ja edendaja.



Ajalooliselt märkimisväärne tegu sai tehtud 2008. aastal Pärnumaal Audru vallas Sassi tallis – Guinnessi rekord, mille tegemise ajal tohutult sadas. Rekordi püstitamisel osales 2354 tantsijat, kellest 27 ratastoolitantsijad.”



Võistlustantsu õpetaja Helve Kruusement Haapsalust juhendab praegu seltskonnatantsu huvilisi ja rivitantsijaid. “Peotantsuga me enam ei võistle, line-tantsuga liitusin umbes 17 aastat tagasi. Kuna selles on palju võistlustantsu samme, oli see mulle lihtne. Algõppe sain Kaielt Zegerilt. Mul on algajad ja edasijõudjad, kümmekond tantsijat. Meil on ka teisi rühmi – Taeblas, Paliveres, Ristil. Algul olin mina õpetaja, siis kasvasid neil endil õpetajad välja. Kui kokku saame, on ka meil line-tantsijate pidu.”



Andrus Lippmaa, Tallinna rivitantsu klubi Get Rhythm asutaja, on selle tantsuliigiga tegelenud 2001. aastast. “Alustasin tantsimisega Saku klubis, paari aasta pärast hakkasin õpetama, 2010 tegin oma klubi. Klubis on tantsijaid natuke üle kümne, kuid juhendan ka seenioride rühma.



Monika kutsus mu siia tantse õpetama, kuna ta teab, et olen üritustel tantse õpetanud. Mul on ka oma tantse, millele olen koreograafia teinud.



Kooliajal tantsisin võistlustantsu ja osalesin võistlustel, ülikooli ajal tantsisin šõu-, sving-, balli- ja rahvatantsu. Märt Agu koreograafiaga käisime tantsupeol. Kui line-tantsuga alustasin, oli algul üsna harjumatu, sest selles peab ise palju mõtlema. Harjumist vajab just seinte paljusus, teistes seintes kõike seda uuesti tehes on hoopis teine asi, see teeb tantsu õppimise raskemaks.



Mehi on line-tantsus vähe, arvan, et meestel on püsivust vähem. Algul vaatavad, et OK, aga kui selgub, et see on raske, tuleb murdumispunkt ja loobuvad.”



Monika Raud, 2006. aastast kuressaarlane, on ühe siinse grupi juhendaja. “Ma ei saanud ju minna Kuressaare päikesepealinnaks kuulutamise rongkäiku ja kontserdile, seepärast pidime ise tervituse tegema. Õhupallidel olevatest tähtedest sai lause: “Kuressaare päikesepealinnaks!”. Olen täna korraldaja, 15. sünnipäeva ma ise veel pidada ei saa.”





Saarlaste edu Pärnus

Monika Raua rühm nimega Sihvikud, saare keeles “säärsaapad”, tuli 15. aprillil Pärnus toimunud Eesti esimestelt meistrivõistlustelt tagasi kahe medalikohaga. Tiimide kategoorias saavutati teine koht, võistlusel osales viis tantsijat – Monika Raud, Jürje Koert, Leena Rauna, Õnne Varvas ja Annika Viljaste.

