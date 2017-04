Maakond

Eksfarmer unistab ökosaarest

Kolmapäev, 26. aprill 2017.



Autor: Vilma Rauniste Kolmapäev, 26. aprill 2017. “Piimakarja kasvataja elu on nagu suitsetajal – kui oled seda kaua teinud, ei saa enam arugi, et ilma ka saab.” Fotol Jaan, Andero ja Sirje Kesküla. FOTO: Valmar Voolaid Meie kohtumine piimatootmisega lõpparve teinud Jaan Keskülaga algas ütlusega: “Muhu ökosaareks!” See tuli veerand sajandit piimakarja kasvatanud mehe suust kui soe tervitus.



“Muhu on tegelikult ju ökosaar. Ainult Pöide Agro piimakari ei ole mahe, lihakari aga on ja kõik muu samuti. Mis minusse puutub, siis väga raske oli uue olukorraga toime tulla. Rutiin on ikka nii tugevalt sees, et siiani läheb poole viiest uni ära,” pihtis Jaan.



Abikaasa lisas, et tervel perel on tänavune suurte muutuste aasta, ka temal. “Tervise pärast Jaan selle otsuse tegi. Seljahäda. Olen ümberringi näinud, et inimesed töötavad ennast vigaseks, nii ei saa elust enam ju üldse rõõmu tunda. See oli ta enda otsus ja pere kiitis otsuse heaks,” lausus abikaasa Sirje Kesküla.



“Minu tervis on hea, aga Jaan käib seljaga võimlemas ja seab endale uusi väljakutseid – proovib suitsetamist maha jätta ja mängib lastelastega. Aprillis läheb kolmeks nädalaks Šveitsi tütreperele külla. Seal on väikesed kaksikust tüdrukud vanaisa ootamas. Mina käin praegu Liiva poes tööl, sest maksud on vaja maksta. Seal on armas kollektiiv ja üle hulga aja olen jälle töökollektiivis. Ka laste emotsioonid olid positiivsed, nad hõiskasid: juhei, vanaema on vaba ja läks tööle!”



Veerandsada aastat



Piimatootmisele tagasi vaadates märkis talunik, et nii polnud enam mõtet jätkata. “Investeerida polnud ka mõtet, kuna me ei suuda laenu enam tasa teenida. Seega oli õige variant lõpetada. Pealegi hakkas mu tervis tõrkuma.”



Jaani viimased lehmad läksid laudast ära 6. jaanuaril. Mees arvas, et võib-olla võtab lapselapsega ühe hobuse. Ratsutamiseks.



Talu lehmade arv ulatus 23-ni, keskmiselt oli laudas 19–22 piimaandjat, kõik musta-valgekirjud. Väljalüps ulatus 8000 kilo ligi. Algul peeti ka džörsi tõugu lehmi, kelle toodang oli peremehe sõnul väiksem ja looma iseloom kapriissem, kuid piima koostis väga hea: valgusisaldus üle nelja ja rasva üle kuue protsendi. “Praegu kuluksid sellised ära, rasva ja valgu pealt saaks piimaliitrile enam kui kümme senti juurde.”



Jaan väitis, et see töö paneb väga kinniseks ja muudab sõltuvaks. “Piimakarjakasvataja elu on nagu suitsetajal – kui oled seda kaua teinud, ei saa enam arugi, et ilma ka saab. Valiku oleks pidanud tegema juba 1990-ndate teises pooles – kas minna piimakarjaga edasi suuremalt või hakata tegema midagi muud. Eestis väiketootmine ei lähe, pooled asjad tänapäeva tootmises ei sobi, kõike peaks otsast alustama. Selles eas on see aga mõttetu. Väikeste koguste tootmine on ju kallim ja vahendeid forsseerimiseks ja kaasajastamiseks ei jäänud. Väiketootja ei ole saanud rasva luude peale koguda.”



Kui kõik vanad laenud said makstud, olid Jaan ja Sirje vanale masinapargile otsa vaadanud ja leidnud, et kõik vajaks raha. Kogu tsüklit tulnuks hakata otsast peale üles ehitama. Nemad seda teha ei tahtnud, et keegi teine peaks hakkama kunagi nende laenukoormat kandma. “See etapp sai otsa, põllumehe karjäär on sellega realiseerunud. Vaevalt, et me sel alal midagi ette võtame. Anname maad rendile, võib-olla keegi lastest või lastelastest hakkab kunagi uuesti toidutootmisega tegelema,” on pere otsus.



“Mina pean leidma muu tegevuse. Mõned pakkumised on olnud, aga need tunduvad minuvanusele mehele liiga mahukad. Mulle läheb praegu väga korda see, kuidas Muhu vallal ja volikogul läheb. Arengukomisjoni esimehena saan öelda, et Muhu valla seis pole kunagi nii hea olnud kui praegu. Tänu sellele, et siin on keskealiste ja nooremate ettevõtlike ja tegutseda soovivate inimeste hulk päris suur, lisaks vanemad toimekad inimesed. Tulijaid oleks rohkemgi, aga häda on selles, et Muhus on kinnisvara suhteliselt kallis. Seetõttu hakkab vald vana hooldekodu kortermajaks rekonstrueerima, ehk jätab siis mõni lahkumata ja mõni tuleb juurde.”



Pakkumistele avatud



Pere tunneb rõõmu, et noorem poeg koju tagasi tuli. Vanaema-vanaisa silmateraks olev viiene Andero oli sel päeval lasteaiast koju jäänud, nii kohtus ka Meie Maa pisikese poisi, aga suure laevafänniga, kes lasteaias muudkui ehitab. Iga päev tulevat ta koju uue legodest, paberist või papist laevaga, pluss rohked joonistused laevadest ja merest.



Vanaema sõnul on poiss ennast laevadega kurssi viinud ja neist suures vaimustuses. Tütre lapsed vaimustuvat aga spordist ja muusikast, mängivad jalgpalli ja käivad muusikakoolis. Vanem poeg elab Tallinnas, temal on väike tütar. “Tragid lapsed! Kolm saavad sel aastal kuueseks, kaks on kolmesed. Nii me siin toimetame, käime ühe juurest teise juurde. See on meie suur vedamine, et noorem poeg otsustas koju tulla.



“Lapselapsed tulevad koju hea meelega, linnakorteris on elu ju kokku surutud, siin saavad aga teha ja toimetada, kuidas tahavad. Kui tulid, läksid kohe lehmi vaatama. Nende hinge harimisele on meie karjapidamine väga hea olnud. Nad ei tunne end looduses ebalevalt, on kindlad ja käivad omaette,” on vanavanemad õnnelikud.



Kuna pere väikemees ootas pikisilmi, et vanaisa ja -emaga metsaonni minna, oli aeg vestlusele punkt panna.





Sirje oma kirevast elust



Saime Jaaniga kokku EPA-s. Kui Jaan lõpetas, läksin üle kaugõppesse. Enne seda olin aasta Olustveres agrokeemia õpetaja. Esimese aasta töötasin Muhu kolhoosis rohumaade agronoomi asendajana. Kuid EPA jäi lõpetamata, talu tegemisega läks siin nii kiireks, et diplomitöö jäigi tegemata.



Pärast lapsepuhkust läksin kolhoosi esimehe jutule, ehkki saime mõlemad aru, et kaks agronoomi ühest perest pole mõistlik otsus. Öeldi, et kooli on õpetajat vaja. Nii hakkasin asendama kehalise kasvatuse õpetajat. Seejärel olin aasta huvijuht, misjärel jäin tööle kooli internaati. Alati, kui oli vaja tunde anda, olin asendusõpetaja.



Mul on olnud kirju elu. Talu alustamisel kartsin lehmi, ma polnud nendega kunagi varem kokku puutunud. Kui Jaan mulle sünnipäevaks lehma kinkis, hakkasin harjuma. Nüüd olen õnnelik töö üle kaupluses.

